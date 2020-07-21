Телеведущая Лариса Гузеева продолжает ездить по гостям с передачей «На дачу!», в которой показывает, как живут люди вне города. В этот раз в гостях у семейства Башмаковых она порассуждала с радушными хозяевами о том, почему многие дети не называют старших родственников бабушкой и дедушкой, а предпочитают обращаться по имени.

Гузеева призналась, что собственный сын ее долго тоже не говорил в обращении к ней «мама», но на то были языковые трудности — его отец грузин, а в этом языке не все так просто с привычными русскому уху наименованиями. Но день, когда Георгий сказал ей заветное слово, она запомнила надолго.

«Я хочу быть бабой Ларой. Вот прямо бабой Ларой! Моя мама была Альбина всегда, потому что грузинский внук, мой сын, и там все по именам. И когда, кстати, меня мой сын первый раз назвал мамой, мы были на Ховринском рынке. И была осень, грязь страшная, и вдруг он поворачивается и говорит: „Мама“. А по-грузински „мама“ — это „папа“. И когда он первый раз назвал меня мамой, я встала прямо в луже перед ним на колени и сказала: „Конечно, я мама, Георгий. Потому что Лара меня называют все, а мамой только ты“. Я ему купила все, что он хотел, мне было очень приятно», — рассказала Гузеева.

Что же до слова «бабушка», ведущая заметила, что обращение от внуков по имени многие немолодые знаменитости расценивают как символ волшебного омоложения. Этот подход Гузеева высмеяла.

«Наши артистки думают, что если их будут называть — Тамара, Валя, Зина, — этих старых женщин, бабушек, то они сразу станут прямо по паспорту молодыми! То есть, если я буду бабушка Лара, у меня автоматом все морщинки разгладятся, и я прямо буду вся такая на одной волне со своими внуками», — посмеялась телеведущая.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Лариса Гузеева резко осадила хейтеров, назвавших ее алкоголичкой.