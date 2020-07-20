Тело мужчины в луже крови найдено на северо-востоке Москвы. Инцидент зафиксирован в одном из домов на Анадырском проезде. По предварительной информации, причиной трагедии мог стать несчастный случай. На теле погибшего 39-летнего мужчины обнаружен глубокий порез на ноге.

На месте работают сотрудники экстренных служб, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.