Тело мужчины в луже крови найдено на северо-востоке Москвы — фото

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Марина Неруцких
Срочная новость 87

Инцидент зафиксирован в одном из домов на Анадырском проезде.

Тело мужчины в луже крови найдено на северо-востоке Москвы — фото

Фото: www.globallookpress.com

Тело мужчины в луже крови найдено на северо-востоке Москвы. Инцидент зафиксирован в одном из домов на Анадырском проезде. По предварительной информации, причиной трагедии мог стать несчастный случай. На теле погибшего 39-летнего мужчины обнаружен глубокий порез на ноге.

На месте работают сотрудники экстренных служб, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

 

Тело мужчины в луже крови найдено на северо-востоке Москвы — фото

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5-tv.ru

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