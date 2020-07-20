Дарья Мороз показала поклонникам редкое фото с сестрой
Дочку Варвару родила новая жена отца актрисы — Виктория Исакова.
Закрыть
Смотрите также:
Россияне смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
«Все встало на свои места»: Утяшева показала, с кем Харламов закружился в танце
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 17 июля, для всех знаков зодиака
Илья Авербух прокомментировал роман со звездой «Папиных дочек» Лизой Арзамасовой
Список льгот для пенсионеров, о которых мало кто знает
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 июля, для всех знаков зодиака
Утомленная солнцем Нетребко перепутала фильтры в фотошопе
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 15 июля, для всех знаков зодиака
Уникальный случай: акула набросилась на крокодила в Австралии — видео
«Двоякая ситуация»: тренер назвал возможную причину смерти фигуристки Александровской
Фото, видео: Instagram @d_moroz
Актриса Дарья Мороз редко делится подробностями своей личной жизни, но лето и отдых с семьей все же заставили знаменитость открыться перед поклонниками. На своей странице в Instagram она показала фотографию с младшей сестрой Варварой.
На снимке Дарья предстала в обнимку с маленькой Варей на берегу озера в деревне Глушь Псковской области, о чем свидетельствует геотег поста.
«Варвара Юрьна & Дарья Юрьна» (Орфография сохранена — Прим. ред.), — подписала она снимок.
Подписчики актрисы не остались равнодушными к такой милой фотографии.
«Хорошенькие обе»;
«Как же по-домашнему, родному»;
«Девочки-милашки»;
«Респект вашему папе, девочки-сестреночки», — написали ей в комментариях.
Известно, что актриса не была противницей повторного брака своего отца, режиссера Юрия Мороза, который трагически овдовел в 2000 году. Дарья дружит с его второй женой Викторией Исаковой и ревностно оберегает их семейные тайны. Так, о рождении ее сестры, возраст которой до сих пор не разглашается, стало известно всего несколько лет назад, пишет «Экспресс газета».
Мороз с Исаковой и сама Дарья скрывали наличие маленькой Вари после трагедии, которая случилась в 2003 году. Тогда в возрасте трех месяцев умерла первая дочка пары, что они пережили очень тяжело.
Ранее 5-tv.ru публиковал редкое фото еще молодых родителей Дарьи Мороз, которым она поделилась с поклонниками.
Читайте также
60%
0.25 82.39
0.71
Нашли ошибку?