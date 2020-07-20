Дарья Мороз показала поклонникам редкое фото с сестрой

Актриса Дарья Мороз редко делится подробностями своей личной жизни, но лето и отдых с семьей все же заставили знаменитость открыться перед поклонниками. На своей странице в Instagram она показала фотографию с младшей сестрой Варварой.

На снимке Дарья предстала в обнимку с маленькой Варей на берегу озера в деревне Глушь Псковской области, о чем свидетельствует геотег поста.

«Варвара Юрьна & Дарья Юрьна» (Орфография сохранена — Прим. ред.), — подписала она снимок.

Instagram @d_moroz

Подписчики актрисы не остались равнодушными к такой милой фотографии.

«Хорошенькие обе»;

«Как же по-домашнему, родному»;

«Девочки-милашки»;

«Респект вашему папе, девочки-сестреночки», — написали ей в комментариях.

Известно, что актриса не была противницей повторного брака своего отца, режиссера Юрия Мороза, который трагически овдовел в 2000 году. Дарья дружит с его второй женой Викторией Исаковой и ревностно оберегает их семейные тайны. Так, о рождении ее сестры, возраст которой до сих пор не разглашается, стало известно всего несколько лет назад, пишет «Экспресс газета».

Мороз с Исаковой и сама Дарья скрывали наличие маленькой Вари после трагедии, которая случилась в 2003 году. Тогда в возрасте трех месяцев умерла первая дочка пары, что они пережили очень тяжело.

Ранее 5-tv.ru публиковал редкое фото еще молодых родителей Дарьи Мороз, которым она поделилась с поклонниками.