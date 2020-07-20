Дочь тренера Этери Тутберидзе сломала ногу — фото

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Алина Потёмкина
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Фигуристка рассказала, сколько времени еще проведет с гипсом.

Фото, видео: Instagram @di__davis

Российская фигуристка Диана Дэвис, дочь известного тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе сообщила поклонникам в Instagram печальную новость. Сейчас она не может тренироваться, так как получила травму. Но к сезону девушка планирует успеть восстановиться.

«Вот уже четыре недели, как я в гипсе. Осталось еще две. Мы пропустим прокаты, но будем готовиться к сезону», — написала Диана.

Вместе с огорошившим публику признанием девушка опубликовала фото, на котором стоит на одной ноге, вторая у нее загипсована.

Instagram @di__davis

Подписчики распереживались за свою любимицу. В комментариях к посту ей желали поскорее избавиться от нового «аксессуара» в виде гипса и вернуться на лед.

«Держитесь, мы вас ждем на льду»

«Выздоравливай, Диана!»

«Здоровья Диане! Любим и ждем»

«Диша, поправляйся, зайка!» — писали фанаты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Этери Тутберидзе выложила трогательные снимки с дочерью.

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