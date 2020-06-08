«Кто точно всегда с тобой»: Тутберидзе выложила трогательные снимки с дочерью

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Валентин Черников
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Тренер по фигурному катанию сделала публикацию по итогам поездки к наследнице в США.

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Фото, видео: ТАСС / Бобылев Сергей; Instagram @tutberidze.eteri

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе поделилась с поклонниками в Instagram трогательными фото по итогам поездки в США. Неделей ранее она вернулась из Штатов, где проживает и тренируется ее дочь, фигуристка Диана Дэвис, выступающая в паре с Глебом Смолкиным. На снимках мама с наследницей запечатлены в обнимку.

«Слова не нужны», — подписала Тутберидзе кадры на русском и английском.

Instagram @tutberidze.eteri

Тем не менее подписчики нашли, как прокомментировать увиденное.

«Этери Георгиевна, Вы такая красивая. Диана прекрасная»;

«С такой мамой ничего не страшно»;

«Семья, это те, кто точно всегда с тобой», — написали под фото пользователи.

Гости блога Тутберидзе намекнули на недавний скандальный уход от нее двукратной чемпионки мира среди юниоров Александры Трусовой к тренеру Евгению Плющенко. Говорят, 15-летняя спортсменка почувствовала свою ненужность в группе и невнимание со стороны Тутберидзе. На нового наставника обрушились обвинения, что он переманил спортсменку. А решение девушки назвали «ножом в спину» для ее наставницы. Накануне стало известно, что Трусова начала тренировки в составе новой команды.

Ранее 5-tv.ru писал, что группа Этери Тутберидзе вышла на лед. Все спортсмены сдали тест на коронавирус и приступили к занятиям. Сама Этери пока находится на двухнедельной самоизоляции после возвращения из США 31 мая.

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