🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 июля, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 21 июля, Луна в знаке Льва — благоприятное время для веселых и энергичны начинаний. Идеальное время для вечеринки или долгожданной встречи со старыми друзьями.

♈ Овен

Для вас наступило лучшее время проверить себя на прочность, Овны. Вместо поиска оправданий и откладывания давно запланированных дел в дальний ящик пришла пора засучить рукава и посвятить себя работе. Поверьте, результат того стоит!

Космический совет: хватит ждать у моря погоды, пора браться за дело.

♉ Телец

Тельцы, пришло время активных действий! Если внутренний голос говорит попытаться, а тихий шепот в душе пугает плохими последствиями необдуманных поступков, кого вы будете слушать? Вы слишком много думаете и переживаете там, где надо действовать! Да, не сразу все будет работать, как часы, но в итоге у вас все получится.

Космический совет: пора перестать думать, надо пробовать.

♊ Близнецы

Близнецы, пришло время сесть и поговорить. С родными, близкими и любимыми, даже если обычно вы это не практикуете. Причем нужно не только выговориться самим, но и внимательно выслушать в ответ. Поверьте, долгие и откровенные беседы могут иметь прекрасный терапевтический эффект, а также подскажут, как усмирить собственных демонов.

Космический совет: общение — это ключ к излечению от всех бед.

♋ Рак

Рак, пора понять, что нельзя вечно смотреть вперед — иногда нужно вспомнить о проблемах, погребенных в далеком прошлом. Сегодня — самое время смириться с тем, что не все воспоминания и опыт могут быть приятными. Чаще всего они остаются с нами с самого детства, оказывая незаметное, но негативное влияние на нашу взрослую жизнь. Нужно разобраться с проблемой, вскрыть рану и дать боли вырваться наружу. Признание собственных и чужих ошибок, умение пережить, простить и забыть могут стать ключом к более счастливому существованию. И не откладывайте это на потом, ведь про это Раки знают все.

Космический совет: не отворачивайтесь от детских травм.