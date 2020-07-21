🧙♀ Гороскоп на сегодня, 21 июля, для всех знаков зодиака
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 21 июля, Луна во Льве располагает начать что-то новое, провести важную встречу или устроить мероприятие, о котором еще долго будут вспоминать.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 21 июля, Луна в знаке Льва — благоприятное время для веселых и энергичны начинаний. Идеальное время для вечеринки или долгожданной встречи со старыми друзьями.
♈ Овен
Для вас наступило лучшее время проверить себя на прочность, Овны. Вместо поиска оправданий и откладывания давно запланированных дел в дальний ящик пришла пора засучить рукава и посвятить себя работе. Поверьте, результат того стоит!
Космический совет: хватит ждать у моря погоды, пора браться за дело.
♉ Телец
Тельцы, пришло время активных действий! Если внутренний голос говорит попытаться, а тихий шепот в душе пугает плохими последствиями необдуманных поступков, кого вы будете слушать? Вы слишком много думаете и переживаете там, где надо действовать! Да, не сразу все будет работать, как часы, но в итоге у вас все получится.
Космический совет: пора перестать думать, надо пробовать.
♊ Близнецы
Близнецы, пришло время сесть и поговорить. С родными, близкими и любимыми, даже если обычно вы это не практикуете. Причем нужно не только выговориться самим, но и внимательно выслушать в ответ. Поверьте, долгие и откровенные беседы могут иметь прекрасный терапевтический эффект, а также подскажут, как усмирить собственных демонов.
Космический совет: общение — это ключ к излечению от всех бед.
♋ Рак
Рак, пора понять, что нельзя вечно смотреть вперед — иногда нужно вспомнить о проблемах, погребенных в далеком прошлом. Сегодня — самое время смириться с тем, что не все воспоминания и опыт могут быть приятными. Чаще всего они остаются с нами с самого детства, оказывая незаметное, но негативное влияние на нашу взрослую жизнь. Нужно разобраться с проблемой, вскрыть рану и дать боли вырваться наружу. Признание собственных и чужих ошибок, умение пережить, простить и забыть могут стать ключом к более счастливому существованию. И не откладывайте это на потом, ведь про это Раки знают все.
Космический совет: не отворачивайтесь от детских травм.
♌ Лев
Львы, не пора ли расставить приоритеты? Да, всегда найдется дело поважнее, чем уборка и стирка, но нельзя встречами с друзьями, свиданиями, дедлайнами на работе оправдывать нарастание хаоса вокруг себя. Чтобы разобраться в себе, лучше начать как раз с собственного окружения и познать прелесть «расхламления». Избавление от вещей, которые напоминают о былых временах и старой версии себя, очень помогает по-новому взглянуть на свою жизнь.
Космический совет: освободите пространство вокруг себя.
♍ Дева
Девы, присмотритесь к самым близким — может быть, они что-то от вас скрывают? Язык тела часто выдает истинные мотивы и отношение людей лучше, чем разговор. Однако, если вы подозреваете свою вторую половину в измене, на одни намеки полагаться не стоит. Всегда лучше сначала поговорить, чем бросаться обвинениями.
Космический совет: действия говорят лучше слов.
♎ Весы
Весы, пришло время перестать винить других за то, что не сложилось в вашей жизни. Возможно, пора посмотреть критически на себя? А если с вами еще не случилась любовь всей вашей жизни, то это не из-за того, что «всех разобрали». Просто судьба приготовила для вас встречу с тем, кто полностью удовлетворит всем вашим требованиям. Не надо занижать свои стандарты — вы достойны лучшего. Всему свое время.
Космический совет: будущее готовит удивительные сюрпризы. Надо только уметь их увидеть.
♏ Скорпион
Скорпионы, всю жизнь следовать инструкциям и не нарушать правил — это хорошо, но достаточно ли вам этого? Может быть, пришло время двигаться в новом направлении, попробовать что-то новое, рискнуть там, где раньше вы отступали назад? Успех совсем близко, нужно лишь набраться мужества и добиться новых высот.
Космический совет: плюсы жизни реалистом переоценивают, пора поставить перед собой новую планку.
♐ Стрелец
Стрельцы, не слишком ли много вокруг сложностей и хаоса? Может быть, пора отложить ложный оптимизм и трезво взглянуть на свою жизнь? Если какие-то вещи и отношения приносят больше бед, чем радости, самое время с ними расстаться. У Вселенной есть еще много хорошего для вас, и избавление от лишнего поможет настроиться на позитивный лад.
Космический совет: оглянитесь по сторонам. Не все, что нас окружает, нам необходимо.
♑ Козерог
Козерог, сегодня придется узнать что-то новое о себе. Понять, что вы — это не только поступки и тело, но еще и душа. Душа, которая нуждается в успокоении и заботе. Может, надо посвятить немного времени себе, перестать куда-то бежать и просто подумать о своем? Забота о вашем внутреннем Я поможет справиться с невзгодами, которые готовит жизнь.
Космический совет: самое время разобраться — что нужно именно вам?
♒ Водолей
Водолей, иногда мы держимся за вещи и людей, которые нам не нужны. Освободитесь от лишнего и недостойного, подумайте, как вы можете доказать любовь не кому-то другому, а к самому себе? Хватит соответствовать чьим-то ожиданиям.
Космический совет: в первую очередь нужно думать о собственных потребностях.
♊ Рыбы
Рыбы, ваше тело — это храм. Оцените свое питание и привычки, возможно, из-за них ухудшилось ваше самочувствие? Закройте глаза и прислушайтесь к себе — не болит ли что, как ощущается состояние полного покоя, что беспокоит? Найдите радость в новой пище, той, что принесет здоровье, а не вред.
Космический совет: еда может излечить, а не искалечить.
Ранее 5-tv.ru опубликовал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 20 по 26 июля.
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