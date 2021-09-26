Некоторым женщинам чуждо желание попробовать как можно больше интересного, пока не прошла молодость. Вместо веселых свиданий и поиска подходящего партнера они предпочитают или вовсе отстраниться от секса, или хранить невинность из-за религии и собственных предпочтений. Кто самые известные женщины из числа непорочных?

Лиза Кудроу

Знаменитая Фиби из «Друзей» удивляла окружающих не только в сериале, но и в жизни. Многие знакомые не понимали, а поклонники не верили, когда она говорила, что будет хранить девственность до встречи с тем самым единственным. В противном случае она собиралась оставаться невинной. В 1995 году 32-летняя актриса вышла замуж и рассталась с девственностью. Она счастлива в браке до сих пор, а ее беременность была удачно вписана в сюжет сериала, где Фиби стала суррогатной матерью для тройняшек своего брата Фрэнка и его пожилой супруги.

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Адриана Лима

Сложно поверить, но ангелок Victoria's Secret и одна из самых сексуальных девушек планеты Адриана Лима была далека от мира плотских наслаждений. Воспитанная в строгой католической семье, модель дала себе слово, что расстанется с невинностью только в первую брачную ночь. Так и случилось в 2009 году, когда ей было уже 27 лет и она вышла замуж за Марко Ярича. А известный ловелас Ленни Кравец, помолвленный с Лимой пятью годами ранее, затащить ее в спальню так и не смог!

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Валерия Новодворская

В России роль главной девственницы страны досталась ныне покойной оппозиционерке Валерии Новодворской. Она всегда говорила, что секс — не для нее, и утверждала, что осталась невинной до самого конца. Она умерла в 2014 году в 65 лет, но слава хранительницы непорочности осталась за ней, как и крылатая цитата.

«Секс — это занятие не слишком увлекательное. Это скучно, я читала», — говорила она.

ТАСС / Мудрац Александра

Сьюзан Бойл

Во всем мире о Сьюзан Бойл заговорили в 2009 году, когда она поразила всех удивительной красоты голосом на британском шоу талантов. Еще тогда многие обсуждали не самую привлекательную внешность певицы, а она признавалась, что до близсти с мужчиной в ее жизни никогда не доходило. Однако, перехватить пальму первенства у Новодворской ей было не суждено — в 53 года Сьюзан нашла свою любовь и стала встречаться с мужчиной.

www.globallookpress.com / Kay Blake

Жанна д’Арк

Если уж говорить о знаменитых барышнях, хранивших невинность всю жизнь, то нельзя не вспомнить про Жанну д’Арк. Орлеанской деве было лишь 19 лет, когда она погибла от сожжения на костре, но во Франции национальная героиня считается главной девственницей.

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Елизавета Тюдор

Королева-девственница — так не называли больше никого! Елизавета взошла на престол Великобритании в XVI веке невинной, ею и осталась, чтобы сохранить трон и страну. Она помнила, до чего попытка завести наследника довела ее отца, а также знала, как тяжело будет найти себе достойного избранника, который также придется по вкусу и английскому дворянству. Хотя Елизавета I и считается самой знаменитой девственницей в мире, в жизни у нее было немало возлюбленных, но пуританское окружение и церковь закрывали на это глаза. Между тем до сих пор ходят слухи, что она даже успела стать матерью.

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