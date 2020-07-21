Осторожно, беспредельщик на дороге! Устроивший смертельное ДТП карельский бизнесмен, продолжает гонять по городу

Без громких имен, но не менее страшное ДТП расследуют в Карелии. Там на одной из центральных улиц Петрозаводска спорткар смял малолитражку, ее водитель скончался от травм.

Второй участник аварии местный мажор, вместо того, чтобы помочь пострадавшему начал звонить приятелям и решать вопрос. Родственников погибшего больше всего поразило, что гонщик на свободе, более того — снова в его соцсетях кадры с заездами по городу.

Расследование Алексея Полторанина.