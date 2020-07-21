«Ярослав Мудрый»: фанатов удивила внешность сына Егора Кончаловского
Маленькому Тимуру Кончаловскому всего три года.
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Фото, видео: Instagram @egorkonchalovsky; ТАСС / Геодакян Артем
Актер и режиссер Егор Кончаловский, сын Андрона Кончаловского, счастлив с молодой супругой и не стесняется делиться фотографиями семейной идиллии. На новом снимке, выложенном на странице кинодеятеля в социальной сети Instagram, он появился в кадре с маленьким сыном.
Тимур сильно похож на Егора Кончаловского в детском возрасте, а сам Егор с годами все больше напоминает своего отца, хотя раньше считалось, что он пошел в мать. Поклонники также отметили сходство между малышом и отцом.
«Сильная нация»;
«Мальчик — копия деда Андрона Кончаловского, вот, что значит сильные гены»;
«Как похожи! Одно лицо»;
«Прекрасный сын, как и отец, с тюркским акцентом. Ярослав Мудрый, Александр Невский…» — не поскупились на комментарии поклонники Егора.
До свадьбы с Марией Леоновой, которая родила ему Тимура, Егор два десятилетия жил гражданским браком с Любовью Толкалиной. В 2017 году пара перестала поддерживать отношения, каждый из них пошел своей дорогой.
5-tv.ru ранее рассказывал, что Любовь Толкалина рассталась с новым супругом.
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