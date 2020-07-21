«Ярослав Мудрый»: фанатов удивила внешность сына Егора Кончаловского

Актер и режиссер Егор Кончаловский, сын Андрона Кончаловского, счастлив с молодой супругой и не стесняется делиться фотографиями семейной идиллии. На новом снимке, выложенном на странице кинодеятеля в социальной сети Instagram, он появился в кадре с маленьким сыном.

Instagram @egorkonchalovsky

Тимур сильно похож на Егора Кончаловского в детском возрасте, а сам Егор с годами все больше напоминает своего отца, хотя раньше считалось, что он пошел в мать. Поклонники также отметили сходство между малышом и отцом.

«Сильная нация»;

«Мальчик — копия деда Андрона Кончаловского, вот, что значит сильные гены»;

«Как похожи! Одно лицо»;

«Прекрасный сын, как и отец, с тюркским акцентом. Ярослав Мудрый, Александр Невский…» — не поскупились на комментарии поклонники Егора.

До свадьбы с Марией Леоновой, которая родила ему Тимура, Егор два десятилетия жил гражданским браком с Любовью Толкалиной. В 2017 году пара перестала поддерживать отношения, каждый из них пошел своей дорогой.

5-tv.ru ранее рассказывал, что Любовь Толкалина рассталась с новым супругом.