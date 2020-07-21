«Кусочек новой меня»: Ковальчук в странном наряде пообещала новую песню

Певица Юлия Ковальчук собирается выпустить новый сингл. На видео, выложенном на личной странице исполнительницы в Instagram, девушка выглядит очень счастливой, когда кружится и бегает по полю в ультракоротком мини-платье.

«Вот вам кусочек меня новой», — подписалась она под снимком и пообещала скоро представить свою новую песню.

На видео можно оценить не только пение Ковальчук за кадром, но и ее потрясающую фигуру: тонкую талию, стройные ноги, изящные икры.

Фанаты остались в восторге от демонстрации прелестей бывшей «Блестящей» и не поскупились на комментарии.

«Как всегда, красотка»;

«Ноги»;

«Юля, какая ты красотка, женственная, хорошая мама и жена»;

«Ты супер», — написали они Юлии.

5-tv.ru ранее писал, что Ковальчук подверглась критике за свое нежелание демонстрировать лицо дочки.