«Кусочек новой меня»: Ковальчук в странном наряде пообещала новую песню
Бывшая солистка группы «Блестящие» выложила видео с новой фотосессии.
Фото: Instagram @juliakovalchuk
Певица Юлия Ковальчук собирается выпустить новый сингл. На видео, выложенном на личной странице исполнительницы в Instagram, девушка выглядит очень счастливой, когда кружится и бегает по полю в ультракоротком мини-платье.
«Вот вам кусочек меня новой», — подписалась она под снимком и пообещала скоро представить свою новую песню.
На видео можно оценить не только пение Ковальчук за кадром, но и ее потрясающую фигуру: тонкую талию, стройные ноги, изящные икры.
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Чтобы у вас не складывалось ощущение, что я только готовлю, ловлю рыбу и ухаживаю за огородом😂- вот вам кусочек меня новой)) Сделали сумасшедшую фотосессию с @olganikiforova , скоро представлю вам новую песню , которую вы уже почти прочувствовали, находясь со мной в студии и наблюдая за моими ночными танцами 💃, готовлю ещё один интересный проект- следите за мной пристально в этом месяце, так как самых внимательных ждут подарки) Ваша Ю❤️ Style @naumova_pups #юлияковальчук #певица #ведущая #музыка #новаяпесня #скоро #любовь #счастье #фото #лето
Фанаты остались в восторге от демонстрации прелестей бывшей «Блестящей» и не поскупились на комментарии.
«Как всегда, красотка»;
«Ноги»;
«Юля, какая ты красотка, женственная, хорошая мама и жена»;
«Ты супер», — написали они Юлии.
5-tv.ru ранее писал, что Ковальчук подверглась критике за свое нежелание демонстрировать лицо дочки.
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