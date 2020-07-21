Глава «Автодора» Вячеслав Петушенко в эфире федерального телеканала озвучил стоимость проезда по скоростной трассе М12 Москва — Казань. Автомобилистам за весь путь от столицы до пункта назначения придется раскошелиться примерно на 1 600 рублей или два с половиной рубля за километр.

«Мы ее планируем построить всю платной. В среднем, если посчитать, то для легкового (автомобиля — Прим.ред.) в районе двух с половиной рублей за километр будет стоить. Получается, если 800 километров вся трасса и чуть больше двух рублей за километр — 1 600 рублей (за всю трассу — Прим.ред.)», — цитирует Вячеслава Петушенко ТАСС.

Руководитель «Автодора» отметил, что вся трасса — это полностью новый объект строительства. Магистраль позволит автолюбителям добраться от Москвы до Казани за шесть с половиной часов. В настоящее время путь из столицы России до главного города Республики Татарстан занимает порядка десяти часов.

Премьер-министр Михаил Мишустин потребовал завершить строительство трассы М12 Москва-Казань к 2024 году.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что федеральная трасса «Таврида» стала четырехполосной.