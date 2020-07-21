Стала известна стоимость проезда по скоростной трассе Москва — Казань

|
Василий Заика
16

Премьер-министр Михаил Мишустин поставил задачу построить автомагистраль к 2024 году.

Фото, видео: Известия / Сергей Коньков

Глава «Автодора» Вячеслав Петушенко в эфире федерального телеканала озвучил стоимость проезда по скоростной трассе М12 Москва — Казань. Автомобилистам за весь путь от столицы до пункта назначения придется раскошелиться примерно на 1 600 рублей или два с половиной рубля за километр.

«Мы ее планируем построить всю платной. В среднем, если посчитать, то для легкового (автомобиля — Прим.ред.) в районе двух с половиной рублей за километр будет стоить. Получается, если 800 километров вся трасса и чуть больше двух рублей за километр — 1 600 рублей (за всю трассу — Прим.ред.)», — цитирует Вячеслава Петушенко ТАСС.

Руководитель «Автодора» отметил, что вся трасса — это полностью новый объект строительства. Магистраль позволит автолюбителям добраться от Москвы до Казани за шесть с половиной часов. В настоящее время путь из столицы России до главного города Республики Татарстан занимает порядка десяти часов.

Премьер-министр Михаил Мишустин потребовал завершить строительство трассы М12 Москва-Казань к 2024 году.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что федеральная трасса «Таврида» стала четырехполосной.

Читайте также

+15° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
71.96
0.25 82.39
0.71
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:20
«Как вам?»: украинка с 13-м размером груди примерила образ Мэрилин Монро
8:13
Стала известна стоимость проезда по скоростной трассе Москва — Казань
8:06
«Самая сладкая загадка»: «Британская Кардашьян» показала роскошные формы со всех ракурсов
8:05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 июля, для всех знаков зодиака
7:59
В Иркутске метеор напугал жителей — видео
7:52
«Ярослав Мудрый»: фанатов удивила внешность сына Егора Кончаловского

Сейчас читают

Кто из известных россиян родился 21 июля
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото
Какую зиму ждать россиянам после жаркого лета — прогнозы метеорологов

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок