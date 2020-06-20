Два человека пострадали в Москве от удара молнии в парке — видео
Инцидент произошел на территории парка «Коломенское».
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich, 5-tv.ru
Два человека пострадали в результате удара молнии на территории парка «Коломенское» в Москве. Пострадавшие, 44-летняя Надежда К. и 39-летний Леонид П., были госпитализированы.
По рассказам очевидцев, мужчина и женщина шли под зонтиком мимо дерева, в которое попала молния. От дерева разряд передался им, и они упали на землю. Женщина оказалась в более тяжелом состоянии — на кадрах с места происшествия видно, что она лежит на спине, не двигаясь. Как рассказали очевидцы, у пострадавшей онемело все тело и к машине скорой помощи ее поднесли на носилках.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Петербурге на пляже Финского залива от удара молнии погиб семилетний ребенок.
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