Два человека пострадали в результате удара молнии на территории парка «Коломенское» в Москве. Пострадавшие, 44-летняя Надежда К. и 39-летний Леонид П., были госпитализированы.

По рассказам очевидцев, мужчина и женщина шли под зонтиком мимо дерева, в которое попала молния. От дерева разряд передался им, и они упали на землю. Женщина оказалась в более тяжелом состоянии — на кадрах с места происшествия видно, что она лежит на спине, не двигаясь. Как рассказали очевидцы, у пострадавшей онемело все тело и к машине скорой помощи ее поднесли на носилках.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Петербурге на пляже Финского залива от удара молнии погиб семилетний ребенок.