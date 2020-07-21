Десятилетняя девочка пропала по дороге на рыбалку

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Алиса Старжевская
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Следователи возбудили уголовное дело по статье — «Убийство».

Десятилетняя девочка пропала по дороге на рыбалку

Фото: www.globallookpress.com / Serhiy Hudak

В Республике Башкортостан в деревне Устье-Салдыбаш пропала десятилетняя девочка. Как стало известно 5-tv.ru, это произошло 19 июля.

По предварительным данным, девочка вышла из дома бабушки в деревне и отправилась к старшей двоюродной сестре, которая рыбачила на реке Уфа. Последний раз ребенка видели именно в доме у бабушки. По словам старшей сестры, она слышала шум возле воды и пыталась самостоятельно вести поиски девочки. Но после неудачных попыток обратилась к спасателям и в правоохранительные органы.

Как сообщают в Следственном комитете Республики, сотрудники ведомства совместно с МВД и МЧС проводят поиски, в которых также задействованы волонтеры из поисково-спасательных отрядов и добровольцы. Основная территория поисков: деревня, водоем и его прибрежная зона.

Также следователи допрашивают родственников девочки, изучают ее жилищно-бытовые условия, устанавливают все обстоятельства и подробности произошедшего. По факту исчезновения ребенка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. Как отмечают представители ведомства, расследование находится под личным контролем руководителя СК в Республике.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о возбуждении уголовного дела после того, как девятилетний мальчик утонул в реке Амур.

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