После гибели ребенка при купании в Хабаровске возбудили уголовное дело

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Карина Бернтгольц
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Ранее региональная прокуратура сообщила о пропаже девятилетнего мальчика 12 июля.

После гибели ребенка при купании в Хабаровске возбудили уголовное дело

Фото: ТАСС / Ахметов Вадим

После того, как в реке Амур в Хабаровске утонул девятилетний мальчик, СК РФ возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности в соответствии первой частью статьи 109 УК РФ.

Ранее в прокуратуру Железнодорожного района поступило заявление о пропаже ребенка 12 июля. Сообщалось, что он отправился гулять и не вернулся. К поискам были привлечены волонтеры поисково-спасательного отряда "Лига Спас" и полиция. В результате выяснилось, что мальчик утонул.

В настоящий момент следственно-оперативная группа устанавливает  все обстоятельства произошедшего, в том числе причины, по которым ребенок находился возле реки без взрослых.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что трое детей утонули в Хабаровском крае.

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