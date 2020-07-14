После гибели ребенка при купании в Хабаровске возбудили уголовное дело
Ранее региональная прокуратура сообщила о пропаже девятилетнего мальчика 12 июля.
Фото: ТАСС / Ахметов Вадим
После того, как в реке Амур в Хабаровске утонул девятилетний мальчик, СК РФ возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности в соответствии первой частью статьи 109 УК РФ.
Ранее в прокуратуру Железнодорожного района поступило заявление о пропаже ребенка 12 июля. Сообщалось, что он отправился гулять и не вернулся. К поискам были привлечены волонтеры поисково-спасательного отряда "Лига Спас" и полиция. В результате выяснилось, что мальчик утонул.
В настоящий момент следственно-оперативная группа устанавливает все обстоятельства произошедшего, в том числе причины, по которым ребенок находился возле реки без взрослых.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что трое детей утонули в Хабаровском крае.
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