«Это не скучно» — педагог из Петербурга стал топовым блогером TikTok
Оригинальности роликам добавляют забавные рифмы из формул и необычные танцы.
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Фото, видео: TikTok @nickmilovanov; 5-tv.ru
Рекордные просмотры собирает и педагог из Петербурга. Чтобы донести сложные формулы по физике, профессор решил говорить со своими учениками на их же языке. Завел страницу в популярной социальной сети и внезапно стал топовым блогером. Коллеги — в шоке, зато школьники отлично усваивают знания.
Он рифмует формулы и пританцовывает. Преподаватель с 45-летним стажем внезапно стал топовым блогером. Премьерный ролик снял в марте в канун самоизоляции, а спустя три недели понял, насколько полезным может быть сервис коротких видео.
Популярные ролики помогли ученому достичь статуса, который на блогерском языке называется «инфлюенсер»! То есть влиятельный человек. И рекламодатели уже обращаются. Но от коммерческих предложений педагог отказывается. Не до того, говорит. Теперь он трудится над сервисом для онлайн-курсов — для тех, кому мало коротких роликов. Лекции в танцах и стихах будет читать с виртуальной кафедры.
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