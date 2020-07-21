СК сообщил о задержании нападавшего на женщин «бутовского маньяка»

|
Василий Заика
35

По версии следователей, от действий подозреваемого пострадали как минимум семь человек.

СК сообщил о задержании нападавшего на женщин «бутовского маньяка»

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе

Следственный комитет по городу Москве сообщил о задержании нападавшего на женщин «бутовского маньяка». Как отметили в ведомстве, предполагаемый злоумышленник в период с 3 июля на территории Южного Бутово по вечерам выискивал потенциальных жертв.

«Благодаря совместной работе следователей Главного следственного управления и сотрудников столичного уголовного розыска по подозрению в совершении указанного преступления задержан мужчина 1991 года рождения», — говорится в сообщении ведомства.

Извращенец замечал одиноко идущую женщину и начинал следовать за ней по пятам. Когда на него обращали внимание, он тут бросался к жертве и хватал за интимные места.

СК РФ

В СК РФ отметили, что от рук злоумышленника пострадали как минимум семь жительниц столичного района. Практически все женщины старались оказать насильнику активное сопротивление. «Бутовский маньяк», опасаясь разоблачения, тут же убегал прочь, позабыв о своей цели.

По факту произошедших инцидентов возбуждены уголовные дела по статье «Насильственные действия сексуального характера». Расследование продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «ангарский маньяк» озвучил детали расправы над жертвой.

+24° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 54%
71.96
0.25 82.39
0.71
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:58
Опасная котельная устроила «черную полосу» жителям Петропавловска-Камчатска
12:46
В Лос-Анжелесе умер легенда кавказского шансона Бока
12:34
Мурманских спасателей проверили на стойкость при температуре 500 градусов
12:28
Видео: что обнаружили при обыске в доме саентологов в петербургском Старо-Паново
12:22
Видео: Кто такой и что требует, захвативший автобус с 20 заложниками на Украине
12:10
В Госдуме предложили запретить курить в коммуналках, но разрешить в аэропортах

Сейчас читают

А судьи кто? Крестный отец Ефремова объяснил, почему актер не виновен в пьяном ДТП
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 июля, для всех знаков зодиака
Какую зиму ждать россиянам после жаркого лета — прогнозы метеорологов

Новости Lentainform

Загрузка...