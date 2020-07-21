СК сообщил о задержании нападавшего на женщин «бутовского маньяка»

Следственный комитет по городу Москве сообщил о задержании нападавшего на женщин «бутовского маньяка». Как отметили в ведомстве, предполагаемый злоумышленник в период с 3 июля на территории Южного Бутово по вечерам выискивал потенциальных жертв.

«Благодаря совместной работе следователей Главного следственного управления и сотрудников столичного уголовного розыска по подозрению в совершении указанного преступления задержан мужчина 1991 года рождения», — говорится в сообщении ведомства.

Извращенец замечал одиноко идущую женщину и начинал следовать за ней по пятам. Когда на него обращали внимание, он тут бросался к жертве и хватал за интимные места.

СК РФ

В СК РФ отметили, что от рук злоумышленника пострадали как минимум семь жительниц столичного района. Практически все женщины старались оказать насильнику активное сопротивление. «Бутовский маньяк», опасаясь разоблачения, тут же убегал прочь, позабыв о своей цели.

По факту произошедших инцидентов возбуждены уголовные дела по статье «Насильственные действия сексуального характера». Расследование продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «ангарский маньяк» озвучил детали расправы над жертвой.