Петербург стал лучшим в России городом для жизни

Санкт-Петербург признан лучшим городом для жизни в России. Рейтинг городов и регионов составило агентство «Национальные кредитные рейтинги» специально для РБК.

Аналитики при составлении списка ориентировались на десять основных показателей: оборот розничной торговли, доступность жилья, просроченная задолженность по кредитам, индекс «белых доходов», депозиты и основные фонды соцсферы. Также учитывался климат, обеспеченность медиками и педагогами, а также жильем. Исследователи включили в список все регионы страны, а также отдельно обе столицы: Москву и Санкт-Петербург. Оценивались участники по десятибальной шкале.

В итоге на первом месте оказался Санкт-Петербург с семью баллами. Единственное «слабое место» города — показатель доступности жилья, который рассчитывается как соотношение средней зарплаты петербуржца и средней стоимости квадратного метра. Практически по всем остальным показателям город опережает конкурентов.

На втором месте эксперты расположили Москву. У столицы 6,10 баллов, а показатель соотношения общей площади жилого фонда и населения самый низкий в рейтинге, как и показатель доступности жилья.

Третье место эксперты отдали Белгородской области с 5,64 баллами, а средняя цифра по России — 4,66. Также в первую десятку входит Московская, Тюменская, Воронежская области, Краснодарский край, ХМАО-Югра, а также Нижегородская и Свердловская области. Ленинградская область находится на 14 месте.

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