«Русофобия в фейковой огранке»: Захарова раскритиковала британский доклад о «вмешательстве»

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Игорь Рязов
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В МИД РФ не обнаружили сенсации в выводах парламентариев Соединенного Королевства о «причастности» Москвы к референдуму о независимости Шотландии 2014 года.

«Русофобия в фейковой огранке»: Захарова раскритиковала британский доклад о «вмешательстве»

Фото: www.globallookpress.com / Alberto Pezzali

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала доклад парламента Великобритании по так называемому «российскому вмешательству» в прошедшее в Соединенном Королевстве голосование. Об этом дипломат заявила в комментарии ТАСС.

«Сенсации не случилось. Русофобия в фейковой огранке», — цитирует агентство высказывание Захаровой о британском докладе.

Упомянутый документ ранее опубликовал Комитет британского парламента по деятельности служб разведки и безопасности. В нем говорится, что Россия якобы пыталась оказать влияние на референдум 2014 года о независимости Шотландии. Такие действия Москвы называются «первым постсоветским вмешательством в западные демократические выборы». В Кремле неоднократно заявляли том, что не пытаются вмешиваться в политические процессы в других странах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что публикация доклада британских парламентариев откладывалась несколько раз. Обнародование сведений стало возможным только после учреждения нового состава комитета по разведке и безопасности, возглавляет который консерватор Джулиан Льюис.

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