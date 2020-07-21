«Русофобия в фейковой огранке»: Захарова раскритиковала британский доклад о «вмешательстве»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала доклад парламента Великобритании по так называемому «российскому вмешательству» в прошедшее в Соединенном Королевстве голосование. Об этом дипломат заявила в комментарии ТАСС.

«Сенсации не случилось. Русофобия в фейковой огранке», — цитирует агентство высказывание Захаровой о британском докладе.

Упомянутый документ ранее опубликовал Комитет британского парламента по деятельности служб разведки и безопасности. В нем говорится, что Россия якобы пыталась оказать влияние на референдум 2014 года о независимости Шотландии. Такие действия Москвы называются «первым постсоветским вмешательством в западные демократические выборы». В Кремле неоднократно заявляли том, что не пытаются вмешиваться в политические процессы в других странах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что публикация доклада британских парламентариев откладывалась несколько раз. Обнародование сведений стало возможным только после учреждения нового состава комитета по разведке и безопасности, возглавляет который консерватор Джулиан Льюис.