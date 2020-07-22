Подробности спасения выпавшего из окна четырехлетнего малыша в Подольске — видео

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Светлана Шевченко
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Оставшийся без присмотра пьяной матери ребенок упал с высоты четвертого этажа в специально развернутое коммунальщиками одеяло.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Michaela Begsteiger; 5-tv.ru

Спецоперация по спасению ребенка развернулась в Подольске. Малыш, оказавшись без присмотра старших, повис на подоконнике.

Его крики услышали рядом оказавшиеся коммунальщики. Они растянули одеяло и поймали мальчика, как только у него закончились силы держаться. К счастью, он не пострадал, но ребенка все равно отправили в больницу на осмотр.

Как выяснилось, мать малыша находилась в состоянии алкогольного опьянения, а дверь полиции открыла спустя четыре часа. Органы опеки не исключают, что мальчика и его брата придется забрать из семьи.

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