Семь типов женщин, от которых уходят без объяснений

Женщина, которую бросили, всегда пытается понять, что было не так, и почему он, единственный и любимый, ушел. Иногда в таких ситуациях мужчины расставляют все точки над i. А как быть, если в один ужасный день возлюбленный просто хлопнул дверью и был таков? Психологи составили ТОП-7 типов женщин, которых бросают в одночасье без объяснения причин, пишет журнал «Красота и Здоровье».

Вечно недовольная

Что бы любимый ни делал, как ни старался, даже на ровном месте она найдет изъян. Причем, как в своей, так и в его, и их совместной жизни. Такую даму можно утешать годами, а потом, не выдержав пессимизма, оставить одну с ее вечно наполовину пустым стаканом.

Не умеет радоваться за мужчину

Мужчина нуждается в похвале, даже если он ее толком не заслужил. А уж если постарался на славу, так тем более! Кто захочет терпеть постоянные придирки и комментарии в духе: «Ну, могло бы быть и лучше». Рано или поздно ваш партнер найдет ту, что будет ценить его старания.

А ей все мало

Женщины этого типа не только меркантильны, но и требуют к себе повышенного внимания. Если телефон — последней модели, если ресторан — лучший в городе. Если выходные — только рядом, а уж отпуск и подавно. Такое перетягивание одеяла на себя во всем до добра не доведет.

Скандалистка

Итальянские страсти в отношениях хороши в самом начале. А когда брак уже устоялся, бить посуду на кухне в три часа ночи — совсем не весело. Мужчина устает от криков, угроз и постоянных скандалов. Жить с такой женой — как с бомбой замедленного действия: никогда не знаешь, когда рванет. Немудрено, что многие в какой-то момент выбирают не ждать, пока сорвет чеку.

«Да, дорогой»

Она мила, обаятельна, но не имеет своего мнения. Или не показывает, не желая перечить мужу. Кто-то скажет: да это же идеальная женщина! Да, но только первые пару лет. Потом с ней станет скучно, а объяснять, почему брак развалился — невыносимо. Она ведь скажет в финале: «Да, дорогой».

«Есть только я»

Единственное верное мнение — это ее мнение. Полная противоположность предыдущего варианта. Эта дама всех строит и красит, а если ей перечат — ставит в угол или посылает куда подальше. Жить под игом такого полководца — не сахар. Поэтому периодически мужья таких жен дезертируют.

Тусовщица

Если у вас семья, то муж не станет долго терпеть ваши «посиделки с девочками». Дело не в ревности, нет. Просто он увидит, как жена расставляет приоритеты. Если ей подруги важнее, пусть с ними и коротает жизнь. А он пойдет и поищет более нацеленную на совместный путь рука об руку женщину.

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