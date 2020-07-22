В России завершилась внезапная проверка боеготовности войск
В учениях приняли участие 150 тысяч военнослужащих.
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Фото, видео: ТАСС / Мальгавко Сергей; 5-tv.ru
В России завершилась масштабная внезапная проверка боеготовности вооруженных сил. Она проходила по приказу Верховного главнокомандующего. Более 50 учений различного уровня провели на 35 полигонах и в акваториях Черного и Каспийского морей. В них были задействованы 150 тысяч военнослужащих.
Основной целью маневров стала проверка готовности армии обеспечить военную безопасность на юго-западе страны.
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