С удаленки вернулись лишь треть российских компаний
По мнению экспертов Российского союза промышленников и предпринимателей, руководство компаний таким образом сейчас пытается сэкономить.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Annette Riedl; 5-tv.ru
Российские компании, которые из-за ситуации с коронавирусом, перевели сотрудников на удаленную работу, не торопятся возвращать их обратно в офисы. Привычные графики восстановили только треть организаций.
По мнению экспертов Российского союза промышленников и предпринимателей, компании таким образом сейчас пытаются сэкономить. В том числе, на обеспечении безопасности сотрудников.
По предписанию Роспотребнадзора, персонал на местах должен быть обеспечен масками, дезинфицирующими средствами и перчатками. Кроме того, с возвращением в офисы у работодателей вырастут расходы на коммунальные услуги.
Специалисты убеждены, массового возвращения к обычной работе можно ожидать к осени, когда большинство сотрудников уже вернутся из отпусков.
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