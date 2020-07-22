С удаленки вернулись лишь треть российских компаний

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По мнению экспертов Российского союза промышленников и предпринимателей, руководство компаний таким образом сейчас пытается сэкономить.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Annette Riedl; 5-tv.ru

Российские компании, которые из-за ситуации с коронавирусом, перевели сотрудников на удаленную работу, не торопятся возвращать их обратно в офисы. Привычные графики восстановили только треть организаций.

По мнению экспертов Российского союза промышленников и предпринимателей, компании таким образом сейчас пытаются сэкономить. В том числе, на обеспечении безопасности сотрудников.

По предписанию Роспотребнадзора, персонал на местах должен быть обеспечен масками, дезинфицирующими средствами и перчатками. Кроме того, с возвращением в офисы у работодателей вырастут расходы на коммунальные услуги.

Специалисты убеждены, массового возвращения к обычной работе можно ожидать к осени, когда большинство сотрудников уже вернутся из отпусков.

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