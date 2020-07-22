«Женя — мужик!» — влюбленный Плющенко станцевал лезгинку для Рудковской

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Виктория Андреева
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Известный фигурист разыграл с супругой забавную сценку на террасе.

Фото, видео: Instagram @plushenkoofficial, @rudkovskayaofficial

В Instagram прославленного фигуриста Евгения Плющенко вышла очередная серия семейного love-стори в комедийном жанре. С самого начала пандемии спортсмен и его обожаемая супруга — продюсер Яна Рудковская — записывают забавные ролики, чтобы поддержать поклонников в сложной ситуации и поднять им настроение. К слову, в сети они действительно пользуются жуткой популярностью. Новая серия не стала исключением.

Так, на очередном видео нежная Яна наслаждается ароматом зелени и цветов, а сзади к ней незаметно подбегает Евгений. Немного погодя под эпичную музыку он, словно школьник-хулиган, слегка шлепает избранницу. И тут же, чтобы не прогневать любимую, танцует для нее лезгинку.

«Часть 2. Зажигательная! Эх, лезгиночка хорошо пошла!» — подписал пост Плющенко.

Instagram @plushenkoofficial

В комментариях фолловеры отметили, что в этом ролике Евгений выглядит как-то по-особенному, нежно: то ли вновь влюбился в супругу, то ли взыграл гормон.

«Сколько же обаяния в этом Плющенко!!!»

«Обожаю ваши приколы!!!»

«Женя — мужик», — откликались фолловеры.

Ранее 5-tv.ru показал редкое и мега-сексуальное фото Яны Рудковской и Евгения Плющенко.

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