«Всем бы такую легкость!» — Варнава и Гагарина устроили «горячие» танцы в центре Москвы
Именитые артистки пустились в пляс, услышав знакомую мелодию.
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Фото, видео: Instagram @kativarnava
Звезда Comedy Club Екатерина Варнава всегда отличалась особенным чувством юмора. В отличие от многих артистов, она обожает развлекать людей не только находясь на сцене, но и везде, где только присутствует. Что нужно Кате для хорошего настроения? Ровным счетом ничего: она, словно Солнце, обладает бесконечным зарядом энергии. Достаточно взглянуть лишь на ее Instagram.
Вот, например, недавно артистка выложила в сеть забавный ролик, снятый ее коллегой Евгением Бороденко возле московского Crocus City Mall. В кадре Варнава вместе с певицей Полиной Гагариной, едва заслышав музыку, пустились в зажигательный танец.
«Куражимся!» — подписала пост звезда.
В считанные часы необычное видео селебрити собрало порядка 50 тысяч просмотров и сотни лестных комментариев. Поклонники звезды уверяли, что вряд ли когда-то привыкнут к таким ее «экзерсисам». Но вместе с тем отмечали, что обожают эти «нестандартные выходки».
«Варнава — просто красотка! Гагарина тоже круто вписалась!»
«Ох, ну девчонки, ну молодцы! Всем бы такую легкость!»
«Аааа, это так круто! Такие обаятельные!»
«Обожаю этих красоток! Хочу также!» — восторгались фанаты.
Ранее 5-tv.ru показал эротичное фото Екатерины Варнавы, обнажившейся для нестандартной фотосессии.
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