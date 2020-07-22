Звезда Comedy Club Екатерина Варнава всегда отличалась особенным чувством юмора. В отличие от многих артистов, она обожает развлекать людей не только находясь на сцене, но и везде, где только присутствует. Что нужно Кате для хорошего настроения? Ровным счетом ничего: она, словно Солнце, обладает бесконечным зарядом энергии. Достаточно взглянуть лишь на ее Instagram.

Вот, например, недавно артистка выложила в сеть забавный ролик, снятый ее коллегой Евгением Бороденко возле московского Crocus City Mall. В кадре Варнава вместе с певицей Полиной Гагариной, едва заслышав музыку, пустились в зажигательный танец.

«Куражимся!» — подписала пост звезда.

Instagram @kativarnava

В считанные часы необычное видео селебрити собрало порядка 50 тысяч просмотров и сотни лестных комментариев. Поклонники звезды уверяли, что вряд ли когда-то привыкнут к таким ее «экзерсисам». Но вместе с тем отмечали, что обожают эти «нестандартные выходки».

«Варнава — просто красотка! Гагарина тоже круто вписалась!»

«Ох, ну девчонки, ну молодцы! Всем бы такую легкость!»

«Аааа, это так круто! Такие обаятельные!»

«Обожаю этих красоток! Хочу также!» — восторгались фанаты.

Ранее 5-tv.ru показал эротичное фото Екатерины Варнавы, обнажившейся для нестандартной фотосессии.