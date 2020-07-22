Лесной пожар угрожает крупному нефтехранилищу в Якутии
Сотрудники МЧС контролируют ситуацию, но ветер может изменить ее в любой момент.
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Фото, видео: ТАСС / Бушковский Денис; 5-tv.ru
В Якутию перебрасывают дополнительные силы спасателей. В регионе растет число лесных пожаров из-за аномальной жары.
Огонь вплотную подошел к нефтебазе, где хранятся десятки тонн топлива. Сотрудники МЧС срочно прокладывают минерализованные полосы и проливают почву водой. Ситуация пока находится под контролем, но может измениться в любой момент. Все зависит от силы и направления ветра.
По данным РИА Новости, на подкрепление в село Хонуу, где полыхает лес, по поручению главы региона направлен борт «Полярных авиалиний».
«Что касается ситуации с филиалом Белогорской нефтебазы, то она находится на особом контроле госкомитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения РС (Я). АО „Саханефтегазсбыт“, курируемое предприятием Госкомобеспечения, проводит все необходимые мероприятия. Так, минерализованная полоса проложена на расстоянии 600 метров от нефтесклада. Организовано круглосуточное дежурство», — подчеркнули в пресс-службе главы Якутии.
Известно, что на территории региона тушат 25 очагов возгорания в лесу. Общая площадь, которую прошел огонь, составляет 1342,5 гектара.
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