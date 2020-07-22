Лесной пожар угрожает крупному нефтехранилищу в Якутии

Эфирная новость 37

Сотрудники МЧС контролируют ситуацию, но ветер может изменить ее в любой момент.

Фото, видео: ТАСС / Бушковский Денис; 5-tv.ru

В Якутию перебрасывают дополнительные силы спасателей. В регионе растет число лесных пожаров из-за аномальной жары.

Огонь вплотную подошел к нефтебазе, где хранятся десятки тонн топлива. Сотрудники МЧС срочно прокладывают минерализованные полосы и проливают почву водой. Ситуация пока находится под контролем, но может измениться в любой момент. Все зависит от силы и направления ветра.

По данным РИА Новости, на подкрепление в село Хонуу, где полыхает лес, по поручению главы региона направлен борт «Полярных авиалиний».

«Что касается ситуации с филиалом Белогорской нефтебазы, то она находится на особом контроле госкомитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения РС (Я). АО „Саханефтегазсбыт“, курируемое предприятием Госкомобеспечения, проводит все необходимые мероприятия. Так, минерализованная полоса проложена на расстоянии 600 метров от нефтесклада. Организовано круглосуточное дежурство», — подчеркнули в пресс-службе главы Якутии.

Известно, что на территории региона тушат 25 очагов возгорания в лесу. Общая площадь, которую прошел огонь, составляет 1342,5 гектара.

Читайте также

+20° Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
70.79
-0.18 81.59
0.34
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:35
На скорую руку да на долгую муку: кому молиться, чтобы брак был счастливым
19:24
«Никто не сомневался!» — 84-летняя Дружинина ответила на обвинения в «сделанном лице»
19:12
Аномальная жара, ливни и град: В каких регионах России разгулялась стихия
18:52
Предсвадебный ужас жертвы абьюзера: подробности зверского убийства невесты в Москве
18:50
Столичный суд оштрафовал Волочкову на 20 тысяч за поездку в Дивеево
18:35
Прилучный поставил на место фанатов за вопросы о его личной жизни

Сейчас читают

«Повел меня на крышу»: Петербурженка обвинила знатока «Что? Где? Когда?» в домогательствах
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото
Какую зиму ждать россиянам после жаркого лета — прогнозы метеорологов

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок