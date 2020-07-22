Как проходит ликвидация последствий мощного наводнения на Урале

Эфирная новость 43

По словам главы МЧС России Евгения Зиничева, среди главных вопросов — восстановление жилья и компенсации пострадавшим.

Фото, видео: ТАСС / МЧС России; 5-tv.ru

Без света по-прежнему остаются и жители города Нижние Серги Свердловской области. Здесь ликвидируют последствия сильнейшего наводнения — в минувшие выходные мощные потоки смыли целые районы. Сегодня туда прибыл глава МЧС России. После облета пострадавших территорий Евгений Зиничев провел пресс-конференцию, на которой рассказал, как будет проходить ликвидация последствий стихийного бедствия. Главные вопросы, конечно же, восстановление жилья и компенсации пострадавшим.

Корреспондент МИЦ «Известия» Никита Гмыза продолжит. Подробности в репортаже.

Читайте также

+16° Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
70.79
-0.18 81.59
0.34
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:29
Две иномарки после ДТП выкинуло на тротуар в Москве — шокирующие кадры
22:15
«Девочке 21?» — Стройную Пугачеву в коротких шортах спутали с Орбакайте
21:55
Главу карельского «Мемориала» осудили только по статье за педофилию
21:39
Домосед или авантюрист? О какой семье мечтают разные знаки зодиака
21:24
Как проходит ликвидация последствий мощного наводнения на Урале
21:10
«Молодежка ОНФ» распространила обновленную Конституцию РФ в 79 регионах

Сейчас читают

На скорую руку да на долгую муку: кому молиться, чтобы брак был счастливым
Предсвадебный ужас жертвы абьюзера: подробности зверского убийства невесты в Москве
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок