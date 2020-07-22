Как проходит ликвидация последствий мощного наводнения на Урале

Без света по-прежнему остаются и жители города Нижние Серги Свердловской области. Здесь ликвидируют последствия сильнейшего наводнения — в минувшие выходные мощные потоки смыли целые районы. Сегодня туда прибыл глава МЧС России. После облета пострадавших территорий Евгений Зиничев провел пресс-конференцию, на которой рассказал, как будет проходить ликвидация последствий стихийного бедствия. Главные вопросы, конечно же, восстановление жилья и компенсации пострадавшим.

Корреспондент МИЦ «Известия» Никита Гмыза продолжит. Подробности в репортаже.