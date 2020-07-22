Народная артистка России, актриса и кинорежиссер Светлана Дружинина для многих — пример идеальной женщины во всех отношениях: она умна, талантлива и безумно красива! В свои 84 года звезда выглядит просто чудесно, что, безусловно, завораживает.

В чем секрет моложавости и привлекательности Светланы Сергеевны? Ответ на этот вопрос ее поклонники до сих пор безуспешно пытались найти. К счастью, Дружинина сжалилась над фанатами, и в очередном посте в Instagram призналась, что ей служит «молодильными яблочками».

«Очень много вопросов, делала ли я пластическую операцию и подтяжки!!! Никогда!!! И вам не советую! Мой секрет — правильное питание, физкультура, контрастный душ! Единственное, к чему я прибегаю — криомассаж лица! Холод омолаживает — это давно известно!» — сообщила звезда.

Instagram @sdruzhinina_official

В комментариях фанаты поблагодарили Светлану за ценные советы, а также, признаваясь в любви, напомнили: актриса для них была, есть и будет самой прекрасной женщиной в мире.

«Вы очень красивая и элегантная. А уж какой мотор!!! Спасибо, что вдохновляете нас!»

«У вас все в гармонии: и внутренняя красота, и внешняя. Любим!»

«Никто и не сомневался! У кого-кого, а у вас точно лицо не сделанное! Видно, красота — природная!

«По-моему красивей и женственней женщины в жизни не встречала!»

«Светлана Сергеевна, вы потрясающе выглядите!» — искренне обращались к любимице фанаты.

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