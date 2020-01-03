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  4. «Супервумэн!»: Светлана Дружинина прогулялась по снегу босиком

«Супервумэн!»: Светлана Дружинина прогулялась по снегу босиком

, 14:37 | Мия Субботина Видео 70

Создательница культовых «Гардемаринов, вперед!» записала поздравление для подписчиков в соцсети.

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Фото, видео: Instagram @sdruzhinina_official

Режиссер и актриса Светлана Дружинина продолжает вдохновлять поклонников в свои 84 года. Артистка рассказала, что у нее есть три самых любимых процедуры, которые помогают ей сохранять молодость и красоту, а также поддерживать тело в тонусе — это баня, плавание и снежные ванны. Последнее, кстати, в честь Нового года артистка решила продемонстрировать на камеру.

Звезда вышла на мороз босиком в белом халате и солнцезащитных очках. Она медленно, элегантной походкой, прошлась по снегу и озвучила пожелания с Новым годом на видео. Ролик актриса опубликовала на своей странице в Instagram.

«Дай Бог, чтобы этот год был добрым, хлопотливым и семейным, потому что мышки все тащат в норку, размножаются, улучшают демографию. Я всем желаю семейного счастья! Чтобы все ваши чада были здоровы и счастливы. Будем жить долго и счастливо!» — сказала знаменитость.


Instagram @sdruzhinina_official

Поклонники пришли в восторг от такого экстремального увлечения женщины и осыпали ее комплиментами в комментариях.

«Вы само совершенство, молодость и супер-женщина»;

«Вы такая молодец!»;

«Вы мой кумир!»;

«Вы потрясающая! Ваша энергия — супер»;

«Супервумэн!» — написали пользователи.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Светлана Дружинина оправдалась перед Эвелиной Хромченко.

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