«Повел меня на крышу»: Петербурженка обвинила знатока «Что? Где? Когда?» в домогательствах

Жительница Петербурга Виктория Маяковская в интервью 5-tv.ru обвинила знатока клуба «Что? Где? Когда?» Михаила Скипского в сексуальных домогательствах. По ее словам, она познакомилась с участником интеллектуальной игры во время соревнований, когда училась в 11-м классе.

«Когда я была в 11-м классе, были соревнования для школьников по трем направлениям, одним из которых был „Брейн-ринг“ — аналог „Что? Где? Когда?“ для школьников. Все три команды в разное время тренировал Миша Скипский. Так мы и познакомились. Он тренировал нас только к этому конкурсу конкретному», — сказала жительница Петербурга.

Девушка призналась, что после сдачи единого госэкзамена по русскому языку она встретилась с Михаилом Скипским по предварительной договоренности. Парочка направилась пообедать в кафе, после чего знаток пригласил школьницу на одну из петербургских крыш.

«Он повел меня на крышу и пытался… До секса не дошло, но было очень близко», — вспоминает Виктория Маяковская.

Петербурженка отметила, что встретиться с мужчиной она согласилась из-за сложных на тот момент взаимоотношений с родителями. Внимание взрослого и умного человека, по словам девушки, ей было очень приятно. Во время общения обсуждались темы интеллектуальной игры.

«Это начиналось нормально. <…> Когда ты маленький, ты не видишь этой грани, в какой момент начинается что-то не так. Когда нет особого представления и такого информационного контекста, как сейчас, о том, что такое харассмент. Этого не было пять-семь лет назад. Мои родители считали, что я во всем виновата», — сказала Виктория Маяковская.

Аналогичные заявления относительно домогательств со стороны Михаила Скипского в сети опубликовала журналистка Екатерина Аренина. Девушка написала в Twitter, что знаток пытался ее поцеловать и приглашал в гости. На тот момент пострадавшая также не достигла совершеннолетия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Канделаки посоветовала жертвам харассмента не молчать.