ФК «Химки» объявил о выходе в Российскую премьер-лигу

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Василий Заика
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Подмосковная команда закончила сезон на втором месте в таблице ФНЛ.

ФК «Химки» объявил о выходе в Российскую премьер-лигу

Фото: РИА Новости / Алексей Филиппов;

Футбольный клуб «Химки» из Подмосковья объявил о выходе в Российскую премьер-лигу (РПЛ). В досрочно завершенном сезоне второго по рангу турнира в РФ команда заняла второе место, набрав 54 очка. Министр спорта Московской области Роман Терюшков уже подтвердил участие «красно-черных» в будущем сезоне элитного дивизиона.

«Мы все обговорили, приняли для себя сложное решение. „Химки“ идут в Премьер-лигу. Бюджет есть, не буду оглашать сумму, но ее хватит», — цитирует чиновника РИА Новости.

Отмечается, что Российский футбольный союз (РФС) уже предоставил клубу лицензию, дающую право выступать в РПЛ.

Помимо ФК «Химки» место в премьер-лиге себе обеспечил лидер минувшего сезона Футбольной национальной лиги (ФНЛ) волгоградский «Ротор».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава департамента судейства РФС и бывший арбитр ФИФА Виктор Кашшаи прокомментировал спорный эпизод с Александром Соболевым и Юрием Жирковым в ходе матча «Зенит» — «Спартак» полуфинала Кубка России.

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