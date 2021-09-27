На скорую руку да на долгую муку: кому молиться, чтобы брак был счастливым

Девушки, планирующие замужество, нередко обращаются к святым за покровительством. Однако это весьма деликатный и сложный вопрос. Священник храма Спасителя Петра, Митрополита Московского в Санкт-Петербурге Николай Савченко и священник Сергий Кубышкин рассказали 5-tv.ru о том, у каких святых просить нужно в первую очередь, как правильно это делать и чего ждать от помощи.

Как пишет Wday.ru, главные покровители, которых выделяют в большинстве случаев, это Матрона Московская, Петр и Феврония Муромские, Ксения Петербургская, Гурий, Самон и Авив, а также Кирилл и Мария. Однако этот список весьма условный: любая молитва всегда доходит до Бога. Эти же святые своим житием и чудесами напрямую связаны с семьей и детьми.

Например, к Матроне Московской девушки обращаются в первую очередь, когда мечтают о беременности: святая всем девушкам советовала создавать благочестивую семью, ни в коем случае не жить во грехе. И молитвы ее помогли тысячам просящих.

Или же Петр и Феврония Муромские, в честь которых даже существует праздник – День семьи, любви и верности. По легенде князь Петр убил огненного змея, но заболел проказой от его крови. Вылечить же его могла лишь крестьянка Феврония, которая в конце завоевала любовь князя. Мощи святых сегодня хранятся в храме Свято-Троицкого монастыря, тысячи молодых юношей и девушек просят у них счастливого брака и крепкой семьи. Ну а большое количество таких союзов подтверждают силу молитвы.

Что нужно знать при молитве

Однако как правильно молиться? Как обращаться к святым за помощью? Николай Савченко говорит, что специальной молитвы по поводу супружества нет, необходимо просить святых напрямую.

«Нужно обращаться напрямую: святые, праведные Петр и Феврония, молите Бога о нас. Насколько я знаю, специальной молитвы до последнего времени не было по поводу супружества», - рассказывает священник.

Сергий Кубышкин же считает, что в первую очередь необходимо обращаться за помощью напрямую к Богу.

«Прежде всего, нужно к Богу обращаться. У нас есть некоторая тенденция, когда мы святыми пытаемся подменить Бога. Мы в храм приходим Богу молиться прежде всего. И здесь мы, прежде всего, обращаемся к Богу, просим его устроить наше семейное счастье», – уверен священник.

Также особенно Николай Савченко обращает внимание на помощь святых. По его словам, молитва – не чудо, действующее само по себе. И не стоит ждать помощи напрямую, когда после молитвы человек волшебным образом встретит любовь всей жизни. Молитвы дают несколько иной результат.

«Помощь святых – это не какое-то магическое обращение, которое действует само по себе без нашего участия. Но это помощь нам, это как инструмент для нашего труда над своей душой. Мы смотрим на примеры святых, мы просим их о молитвенной помощи. И мы, используя это, себя стараемся преобразовывать, исцелять, улучшать, одухотворять, возвышать над современной греховной действительностью. И вот это поможет нам измениться, и чтобы окружающие люди видели в нас идеал. А от этого будет и любовь, любовь крепкая, сильная, долгая», – делится Савченко.

Сергий Кубышкин также считает, что девушкам не стоит полагаться лишь на молитву. По его словам, к нему в храм часто приходят девушки, которые спрашивают, почему у них не получается выйти замуж. И Сергий уверен: необходимо ухаживать за собой, быть гармоничным и интересным человеком. А к «гармоничным и интересным» людям тянутся и притягиваются.

Ну а в случае, когда молитвы не помогает, не нужно отчаиваться. Ведь иногда Бог, по словам Кубышкина, делает так, как человеку нужно на самом деле. Священник считает, что иногда лучше не выйти замуж, чем выйти за первого встречного.

«Человек может быть в браке несчастен. При чем настолько несчастен, что ему одному может быть даже и лучше. Поверьте, я сталкивался с такими ситуациями ни раз и не два в своей жизни, когда люди приходили в горе. Мужья вели себя по-скотски, поднимали руки на своих жен. И смотришь на такие ситуации и думаешь, что такой брак человеку не нужен» - рассказывает Сергий Кубышкин.

В конце беседы священник просит девушек быть внимательнее при выборе своего будущего супруга и не пытаться выйти замуж ради самого факта замужества.

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