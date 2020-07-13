Остров Валаам вновь начинает принимать туристов и паломников
Почти два месяца знаменитая обитель была закрыта для посетителей из-за пандемии коронавируса.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Serguei Fomine, 5-tv.ru
Готовятся открыть двери для паломников центральная усадьба монастыря на острове Валаам. Почти два месяца «русский Афон» был закрыт для посетителей из-за коронавируса. Пока не работает гостиница, и туры отправляют на архипелаг на один день. Тем не менее на Валааме уже много гостей со всех уголков страны. Корреспондент МИЦ «Известия» Алексей Полторанин с подробностями в репортаже.
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