Остров Валаам вновь начинает принимать туристов и паломников

Эфирная новость 10

Почти два месяца знаменитая обитель была закрыта для посетителей из-за пандемии коронавируса.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Serguei Fomine, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Готовятся открыть двери для паломников центральная усадьба монастыря на острове Валаам. Почти два месяца «русский Афон» был закрыт для посетителей из-за коронавируса. Пока не работает гостиница, и туры отправляют на архипелаг на один день. Тем не менее на Валааме уже много гостей со всех уголков страны. Корреспондент МИЦ «Известия» Алексей Полторанин с подробностями в репортаже.

Тема:
Эпидемия коронавируса
13 июл
В Москве стартовал новый этап отмены ограничений
13 июл
«Стало реально страшно»: Анита Цой рассказала о самом тревожном симптоме COVID
12 июл
Добрался и до Болливуда: Айшвария Рай с семьей заразились коронавирусом
12 июл
«Первая фаза»: Вирусолог об итогах испытаний российской вакцины от COVID
12 июл
Сбежавшая в США вирусолог из Гонконга раскрыла правду о коронавирусе
12 июл
Ученые: жирные волосы могут защитить от коронавируса
11 июл
Как по голосу можно выявить COVID-19 на ранней стадии?
11 июл
Высокий уровень сахара в крови вдвое увеличивает риск смерти от COVID-19
10 июл
В Японии запретили кричать на американских горках
10 июл
Можно ли заразиться коронавирусом, купаясь в открытых водоемах?

Читайте также

+15° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
71.23
0.35 80.27
-0.14
Идеальный муж: рейтинг мужчин по знаку зодиака

Последние новости

8:08
Остров Валаам вновь начинает принимать туристов и паломников
8:04
ТОП-5 отличий современных сорокалетних женщин от их сверстниц времен СССР
7:59
Россиянам могут возместить затраты за время работы на «удаленке»
7:52
В Москве стартовал новый этап отмены ограничений
7:46
Экзитпол: Анджей Дуда побеждает на президентских выборах в Польше
7:39
Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США возросло до 21

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 июля, для всех знаков зодиака
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото
Утомленная солнцем Нетребко перепутала фильтры в фотошопе

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок