Остров Валаам вновь начинает принимать туристов и паломников

Готовятся открыть двери для паломников центральная усадьба монастыря на острове Валаам. Почти два месяца «русский Афон» был закрыт для посетителей из-за коронавируса. Пока не работает гостиница, и туры отправляют на архипелаг на один день. Тем не менее на Валааме уже много гостей со всех уголков страны. Корреспондент МИЦ «Известия» Алексей Полторанин с подробностями в репортаже.