Мощный лесной пожар вплотную подобрался к столице Греции — видео

Эфирная новость 16

Жителей пригорода Афин уже эвакуируют.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nick Paleologos; 5-tv.ru

А в пригороде Афин в эти минуты эвакуируют жителей. Люди спешно покидают свои дома из-за угрозы лесных пожаров. Огонь вплотную подобрался к греческой столице.

На помощь спасателям брошена авиация. Пока ситуацию взять под контроль не удается. Огонь уже уничтожил несколько построек. Зарево от пожара видно за десятки километров от эпицентра. Ситуацию осложняет сильный ветер. О пострадавших не сообщается.

Читайте также

+14° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
70.79
-0.18 81.59
0.34
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:10
«Я людей понимаю»: Дегтярев задумался о снижении тарифов ЖКХ в Хабаровском крае
8:54
Мощный лесной пожар вплотную подобрался к столице Греции — видео
8:45
«Свадьбу пропустили?!» — Екатерина Шпица похвалилась образом в стиле «утро невесты»
8:36
ВОЗ определилась со сроками массовой вакцинации от коронавируса
8:27
«Не только про экологию»: Нюша в чокере из джинсов поддержала переработку вещей
8:21
Надо, Федя, надо! Тест на знание фильма «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика»

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 июля, для всех знаков зодиака
Отец Фриске прокомментировал победу в суде над Шепелевым
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок