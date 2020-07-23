А в пригороде Афин в эти минуты эвакуируют жителей. Люди спешно покидают свои дома из-за угрозы лесных пожаров. Огонь вплотную подобрался к греческой столице.

На помощь спасателям брошена авиация. Пока ситуацию взять под контроль не удается. Огонь уже уничтожил несколько построек. Зарево от пожара видно за десятки километров от эпицентра. Ситуацию осложняет сильный ветер. О пострадавших не сообщается.