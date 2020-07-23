Весь мир в одной тарелке: ресторан «Блок» в Петербурге приглашает совершить гастротур по планете

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Алиса Старжевская
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В последние годы возможность ознакомиться в одном месте с кухнями разных стран набирает все большую популярность в мире.

Весь мир в одной тарелке: ресторан «Блок» в Петербурге приглашает совершить гастротур по планете

Фото: Роман Каштнер

Жизнь в Петербурге постепенно возвращается в норму. И если свободно летать по миру пока невозможно, то насладиться лучшим деликатесами планеты — легко. Для этого достаточно отправиться с гастротур в ресторан «Блок» в «Ленинград Центр».

Шеф-повар ресторана подготовил для гостей заведения уникальную программу «путешествия». За один вечер можно побывать в Греции, отведав тигровых креветок на пару, в Израиле, полакомившись пряными томатами и морковным фрешем, или в Испании, попробовав кальмара в соусе сальса на гриле.

Роман Каштнер

Такие дели-поездки — не новость на Западе, где собираются целые группы гурманов, которым нравится не просто видеть новую страну, а пробовать ее на вкус. Пока не летают самолеты во Францию, в «Блоке» можно заказать филе трески в знаменитом соусе буйабес. Не удалось в этом году посмотреть на цветение сакуры в Токио? Ризотто из цветной капусты и запеченные роллы по-японски помогут скрасить тоску.

Говорят, что даже после возобновления международного авиасообщения в России улететь получится не во все страны. Так, любимый многими россиянами Таиланд и вовсе намерен не пускать иностранцев до 2021 года, а позже сориентироваться только на любителей курортного отдыха в пятизвездочных отелях. Зато свекольник в кокосе с ностальгическими тайскими нотками во вкусе можно отведать уже сейчас.

Ранее 5-tv.ru сообщал дату, когда в Петербурге вновь откроются рестораны. Это случится уже 27 июля, так что отправиться в гастротур в ресторан «Блок» на Потемкинской улице дом 4 можно будет уже в понедельник.

 

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