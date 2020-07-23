Задержан захвативший полицейского в заложники автоугонщик из Полтавы

На Украине снова захвачены заложники. На этот раз преступник удерживает сотрудников уголовного розыска Полтавы. Как только что сообщил ФАН, операция по обезвреживанию злоумышленника завершена. Она задержан. Однако, официального заявления от властей пока не поступало.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, в центре города у здания административного суда оперативники попытались задержать подозреваемого в угоне, но тот достал гранату и, угрожая взорвать ее, взял в заложники одного из силовиков. Начались переговоры, в ходе которых преступник обменял одного заложника на другого — более высокопоставленного. Сейчас он удерживает начальника Управления уголовного розыска Полтавской области. Злоумышленник потребовал автомобиль. Он посадил туда заложника и выехал из города в сторону Киева. В эти минуты спецоперация по задержанию продолжается.

Украинские журналисты уже назвали имя преступника. По их данным, это 32-летний Роман Скрипник. Был осужден за хранение и сбыт наркотиков. Участвовал в войне в Донбассе. Видимо, оттуда и привез гранату.