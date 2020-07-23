В Москве простились с легендарным ведущим прогноза погоды Александром Беляевым
Известный телеведущий скончался на 72-м году жизни вследствие серьезного заболевания.
Фото: ТАСС / Бундин Александр
В Москве простились с известным телеведущим, кандидатом географических наук Александром Беляевым. Панихида состоялась в Похоронном доме на Троекуровском кладбище столицы, сообщает ТАСС.
На церемонию прощания с легендарным ведущим прогноза погоды пришли не только его близкие, друзья и знакомые, но и многие медийные персоны, а также коллеги по работе на телеканале НТВ. Отмечается, что ритуальный зал был украшен огромным количеством цветов. В нем же установили экраны с фото Беляева.
«Александр Вадимович сочетал в себе странным образом навыки американского ведущего, работающего на публику, умеющего правильно подать, казалось бы, банальную информацию, и умения революционного интеллигентного профессора, он умел держаться, всегда сохранял спокойствие в нервных моментах, умел найти подходящие слова, чтобы успокоить», — вспоминал телеведущий Алексей Пивоваров.
Ведущий эксперт Института географии РАН Дмитрий Орешкин, в свою очередь, добавил, что Александр Вадимович в его памяти навсегда останется человеком-праздником, который вне зависимости от ситуации излучал счастье и радость.
«Его любила не только погода, но и люди, которым он рассказывал про эту погоду и, конечно, коллеги. У него никогда не было ни одного недоброжелателя, ему всегда хватало любви, внимания», — сказал Орешкин.
Сын телеведущего Александра Беляева Илья на церемонии прощания на Троекуровском кладбище.
Присутствующие также выражали соболезнования единственному наследнику Беляева — Илье. В юношестве он принял решение пойти по стопам отца и освоил профессию географа.
Легендарный телеведущий Александр Беляев скончался 20 июля на 72-м году жизни. О его смерти сообщил коллега Андрей Малахов. Последние несколько лет Беляев боролся с онкологическим заболеванием, однако до последнего работал в эфире.
Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Александра Беляева считали лучшим ведущим прогноза погоды.
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