Суд назначил сроки виновным в авиакатастрофе, в которой погиб директор Total

|
Алиса Старжевская
59

Однако не все из них отправятся отбывать наказание.

Суд назначил сроки виновным в авиакатастрофе, в которой погиб директор Total

Фото: ТАСС / Максим Стулов

Солнцевский суд Москвы огласил приговор трем фигурантам дела о катастрофе самолета Falcon, которая произошла в октябре 2014 года в аэропорту «Внуково» и повлекла за собой гибель директора Total Кристофа де Маржери и трех граждан Франции. Всем обвиняемым назначены реальные сроки.

Так, руководитель полетов Внуково Роман Дунаев приговорен к шести годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Авиадиспетчер Александр Круглов приговорен к пяти годам и шести месяцам, а его коллега Надежда Архипова — к пяти годам ровно. Оба авиадиспетчера будут отбывать наказание в колонии-поселении.

Однако после суд принял решение освободить Надежду Архипову от ответственности по амнистии по случаю 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, так как «срок ее наказания не превышает пяти лет».

В рамках этого же дела в 2017 году суд приговорил водителя снегоуборочной машины Владимира Мартыненко и старшего сменного инженера Владимира Леденева к четырем и трем с половиной годам лишения свободы соответственно. Однако в связи с амнистией в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне суд их также освободил от ответственности.

В ночь с 20 на 21 октября 2014 года из-за ошибки авиадиспетчеров, неверно направивших снегоуборочную машину на взлетно-посадочной полосе в аэропорту «Внуково», произошло столкновение снегоуборочной техники с бизнес-джетом Dassault Falcon 50EX. В результате аварии воздушное судно загорелось, погибли четыре человека, находившиеся на борту самолета: два пилота, бортпроводник и главный управляющий крупной нефтегазовой компанией Total Кристоф де Маржери.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о результатах расследования МАК по авиакатастрофе.

Читайте также

+13° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 67%
70.96
0.17 82.19
0.60
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:03
«Сделал как должно быть»: скульптор объяснил изменения памятника Высоцкому
22:47
Экстренная посадка иранского самолета попала на видео
22:42
Несколько человек пострадали при экстренной посадке иранского самолета — видео
22:39
Дети выпрыгнули из окна, чтобы спастись от пожара в квартире — видео
22:29
Впервые в Главном военно-морском параде примет участие большой десантный корабль «Петр Моргунов»
22:15
Ольга Бузова вспомнила о своем прошлом в духе а-ля «Золушка»

Сейчас читают

Как стороны готовятся к предстоящему заседанию суда по делу Михаила Ефремова?
«Этой девушке 18 есть?» — Стройная как тростиночка Пугачева отожгла на танцполе
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок