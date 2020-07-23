Суд назначил сроки виновным в авиакатастрофе, в которой погиб директор Total

Солнцевский суд Москвы огласил приговор трем фигурантам дела о катастрофе самолета Falcon, которая произошла в октябре 2014 года в аэропорту «Внуково» и повлекла за собой гибель директора Total Кристофа де Маржери и трех граждан Франции. Всем обвиняемым назначены реальные сроки.

Так, руководитель полетов Внуково Роман Дунаев приговорен к шести годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Авиадиспетчер Александр Круглов приговорен к пяти годам и шести месяцам, а его коллега Надежда Архипова — к пяти годам ровно. Оба авиадиспетчера будут отбывать наказание в колонии-поселении.

Однако после суд принял решение освободить Надежду Архипову от ответственности по амнистии по случаю 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, так как «срок ее наказания не превышает пяти лет».

В рамках этого же дела в 2017 году суд приговорил водителя снегоуборочной машины Владимира Мартыненко и старшего сменного инженера Владимира Леденева к четырем и трем с половиной годам лишения свободы соответственно. Однако в связи с амнистией в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне суд их также освободил от ответственности.

В ночь с 20 на 21 октября 2014 года из-за ошибки авиадиспетчеров, неверно направивших снегоуборочную машину на взлетно-посадочной полосе в аэропорту «Внуково», произошло столкновение снегоуборочной техники с бизнес-джетом Dassault Falcon 50EX. В результате аварии воздушное судно загорелось, погибли четыре человека, находившиеся на борту самолета: два пилота, бортпроводник и главный управляющий крупной нефтегазовой компанией Total Кристоф де Маржери.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о результатах расследования МАК по авиакатастрофе.