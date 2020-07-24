«Гарри и попкорн»: Максим Галкин похвастался домашним кинотеатром
Юморист поделился, как проводит досуг в своем загородном доме вместе с детьми.
Закрыть
Смотрите также:
Россияне смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
«Все встало на свои места»: Утяшева показала, с кем Харламов закружился в танце
«Этой девушке 18 есть?» — Стройная как тростиночка Пугачева отожгла на танцполе
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 17 июля, для всех знаков зодиака
Список льгот для пенсионеров, о которых мало кто знает
Илья Авербух прокомментировал роман со звездой «Папиных дочек» Лизой Арзамасовой
Утомленная солнцем Нетребко перепутала фильтры в фотошопе
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 июля, для всех знаков зодиака
Отец Фриске прокомментировал победу в суде над Шепелевым
Влюбленности и карьерный поворот. Как использовать силу Новолуния?
Фото, видео: Instagram @maxgalkinru
Максим Галкин любит делиться со своими многочисленными подписчиками подробностями личной жизни. Он часто снимает супругу Аллу Пугачеву, детей и их совместное времяпровождение в шикарном загородном особняке в Подмосковье. Недавно фанаты узнали, что, наряду со всеми остальными атрибутами обеспеченной жизни, в доме юмориста и его семьи есть огромный домашний кинотеатр.
Об этом рассказал сам Галкин, выложив в сторис на своей странице в Instagram видео приготовлений к домашнему киносеансу.
Галкин показал большой экран, помещенный в углублении на сцене, сложную аппаратуру, дочь Лизу и своего сына Гарри, с удовольствием поедающего попкорн в ожидании просмотра.
«У нас все готово. Сейчас будем смотреть фильм. Гарри. Попкорн. Все оборудование. Все подключено», – поделился юморист.
Ранее 5-tv.ru писал, что сын Максима Галкина придумал новый вид транспорта.
Читайте также
82%
0.17 82.19
0.60
Нашли ошибку?