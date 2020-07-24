«Гарри и попкорн»: Максим Галкин похвастался домашним кинотеатром

Максим Галкин любит делиться со своими многочисленными подписчиками подробностями личной жизни. Он часто снимает супругу Аллу Пугачеву, детей и их совместное времяпровождение в шикарном загородном особняке в Подмосковье. Недавно фанаты узнали, что, наряду со всеми остальными атрибутами обеспеченной жизни, в доме юмориста и его семьи есть огромный домашний кинотеатр.

Об этом рассказал сам Галкин, выложив в сторис на своей странице в Instagram видео приготовлений к домашнему киносеансу.

Instagram @maxgalkinru

Галкин показал большой экран, помещенный в углублении на сцене, сложную аппаратуру, дочь Лизу и своего сына Гарри, с удовольствием поедающего попкорн в ожидании просмотра.

«У нас все готово. Сейчас будем смотреть фильм. Гарри. Попкорн. Все оборудование. Все подключено», – поделился юморист.

Ранее 5-tv.ru писал, что сын Максима Галкина придумал новый вид транспорта.