«Патентуем!» — Гарри Галкин придумал новый транспорта
Машину в действии показал в своем Instagram отец юного изобретателя — Максим Галкин.
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Фото, видео: Instagram @maxgalkinru
Сын Максима Галкина и Аллы Пугачевой Гарри отличился очередным хитроумным изобретением. На этот раз он придумал новый вид транспорта и поспешил сообщить об этом отцу. На видео, которое юморист выложил в Instagram, мальчик разъезжает по родовому замку на голубом чемодане с колесиками и выдвижной ручкой.
«Перегонки на чемоданах!» — выкрикивает на ходу Гарри, аккуратно объезжая сестру Лизу.
«Отлично, патентуем!» — отвечает ему Галкин.
Ранее, как рассказывал 5-tv.ru, Гарри Галкин продемонстрировал работу собранной своими руками машины, которую он назвал «Будущее». А недавно шестилетний сын Пугачевой и Галкина попросил у «магической» лаванды исполнить его желание: позволить ему создать «машину времени и телепортации». Не отстает от него и Лиза. Еще год назад девочка показала папе разработанную ею «новую модель телефона».
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