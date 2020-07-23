Сын Максима Галкина и Аллы Пугачевой Гарри отличился очередным хитроумным изобретением. На этот раз он придумал новый вид транспорта и поспешил сообщить об этом отцу. На видео, которое юморист выложил в Instagram, мальчик разъезжает по родовому замку на голубом чемодане с колесиками и выдвижной ручкой.

«Перегонки на чемоданах!» — выкрикивает на ходу Гарри, аккуратно объезжая сестру Лизу.

«Отлично, патентуем!» — отвечает ему Галкин.

Instagram @maxgalkinru

Ранее, как рассказывал 5-tv.ru, Гарри Галкин продемонстрировал работу собранной своими руками машины, которую он назвал «Будущее». А недавно шестилетний сын Пугачевой и Галкина попросил у «магической» лаванды исполнить его желание: позволить ему создать «машину времени и телепортации». Не отстает от него и Лиза. Еще год назад девочка показала папе разработанную ею «новую модель телефона».