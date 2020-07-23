«Патентуем!» — Гарри Галкин придумал новый транспорта

|
Светлана Александрова
126

Машину в действии показал в своем Instagram отец юного изобретателя — Максим Галкин.

Фото, видео: Instagram @maxgalkinru

Сын Максима Галкина и Аллы Пугачевой Гарри отличился очередным хитроумным изобретением. На этот раз он придумал новый вид транспорта и поспешил сообщить об этом отцу. На видео, которое юморист выложил в Instagram, мальчик разъезжает по родовому замку на голубом чемодане с колесиками и выдвижной ручкой.

«Перегонки на чемоданах!» — выкрикивает на ходу Гарри, аккуратно объезжая сестру Лизу.

«Отлично, патентуем!» — отвечает ему Галкин.

Instagram @maxgalkinru

Ранее, как рассказывал 5-tv.ru, Гарри Галкин продемонстрировал работу собранной своими руками машины, которую он назвал «Будущее». А недавно шестилетний сын Пугачевой и Галкина попросил у «магической» лаванды исполнить его желание: позволить ему создать «машину времени и телепортации». Не отстает от него и Лиза. Еще год назад девочка показала папе разработанную ею «новую модель телефона».

Читайте также

+13° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
70.79
-0.18 81.59
0.34
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:42
На АЗС установят защиту от недолива топлива
7:35
Муж покойной актрисы Надежды Румянцевой возмущен предположением, что продает дом от нужды
7:28
Антоний Громоносец: Как предсказывать погоду по раскатам грома 23 июля
7:15
Кто из известных россиян родился 23 июля?
7:07
Ливни сменили аномальную жару в российских регионах — видео
6:59
«Джакузи из нее не вывести»: Миро вспомнила «темное» прошлое Оксаны Самойловой

Сейчас читают

«Этой девушке 18 есть?» — Стройная как тростиночка Пугачева отожгла на танцполе
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 июля, для всех знаков зодиака
Отец Фриске прокомментировал победу в суде над Шепелевым

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок