«Вот это лопата!» — Тарзан выставил на суд общественности длинный язык

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Василий Заика
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Публикация супруга Наташи Королевой в очередной раз взбудоражила подписчиков.

Фото, видео: Instagram @tarzan___official; www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Муж певицы Наташи Королевой — стриптизер Сергей «Тарзан» Глушко в своем аккаунте в Instagram выставил на суд общественности мышечный орган ротовой полости. На снимке 50-летний мужчина демонстрирует длинный язык.

«Всем мир! А как вы тренируете свой язык?» — цитируют Сергея Глушко «Дни.ру».

Instagram @tarzan___official

Некоторые подписчики знаменитости искренне удивились тому, что язык подлежит тренировке. Другая часть юзеров была несказанно удивлена размерами органа. Отдельная когорта пользователей отметила, что Наташе Королевой повезло, так как язык ее мужа вполне может стать дополнительным источником дохода.

«Вот это натренировал!»

«Язычок был в работе — это сразу видно»

«Гадостно, но Наташке, наверное, приятно»

«Главное не размер… Главное, чтобы человек был хороший»

«Это ж может быть и источником дохода… Запасной инструмент, так сказать!» — комментируют подписчики.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Королева приняла участие во флешмобе Потапа.

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