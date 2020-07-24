Санкт-Петербургская академия Следственного комитета РФ готовит свой первый выпуск
Выпускники вуза уверены, что основной принцип настоящего следователя — неотвратимость наказания.
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Фото, видео: ТАСС / Геодакян Артем; 5-tv.ru
Российские следователи готовятся отметить свой профессиональный праздник. Современные Шерлоки Холмсы и Глебы Жигловы мало чем отличаются от своих знаменитых прототипов. Их главное оружие — мастерство дедукции. Основной принцип настоящего следователя — неотвратимость наказания.
В этом году Петербургская академия Следственного комитета готовит свой первый выпуск — с будущими профессионалами уголовного сыска встретилась Алиса Паршакова.
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