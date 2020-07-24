Санкт-Петербургская академия Следственного комитета РФ готовит свой первый выпуск

Российские следователи готовятся отметить свой профессиональный праздник. Современные Шерлоки Холмсы и Глебы Жигловы мало чем отличаются от своих знаменитых прототипов. Их главное оружие — мастерство дедукции. Основной принцип настоящего следователя — неотвратимость наказания.

В этом году Петербургская академия Следственного комитета готовит свой первый выпуск — с будущими профессионалами уголовного сыска встретилась Алиса Паршакова.