Услуги российских знаменитостей для желающих провести свадьбу, частную вечеринку или корпоратив в компании звезды, всегда были очень дорогими. Коронавирус повлиял на это в худшую для заказчиков сторону — ценник сильно вырос, пишет KP.RU.

Многие артисты во время периода самоизоляции жаловались на ухудшение своего финансового положения. Некоторые проводили выступления удаленно через Skype или Zoom, но им пришлось скинуть около 20% от обычного прайса.

Так что повышение цен организаторы вечеринок со звездами объяснили желанием знаменитостей исправить ситуацию и «отбить» месяцы простоя, а также набрать деньги на оплату услуг стилистов, танцоров, клипмейкеров и многих других.

Все расценки у российских звезд идут не в «деревянных», а в иностранной валюте — евро. Самой дорогой отечественной гостьей для корпоративов осталась Примадонна, которая всегда брала за выступления больше других.

Тройка лидеров звездного рейтинга в прайсе выглядит так:

В число самых высокооплачиваемых отечественных звезд попали также Ирина Аллегрова, Стас Михайлов, Филипп Киркоров, Николай Басков, София Ротару, Юрий Антонов, Иван Ургант, Баста.

Кроме музыкантов на корпоратив можно пригласить телеведущих, юмористов, моделей. При желании можно вызват и звезду мирового масштаба, но придется порядком разориться. Например, выступление Кристины Агилеры обойдется в полтора миллиона евро, а Адель — в один миллион евро. Говорят, что несколько лет назад российский олигарх позвал на день рождения своей дочки-школьницы самого Элтона Джона.

5-tv.ru рассказывал, что танцорам Киркорова пришлось работать на мойке из-за кризиса, связанного с коронавирусом.