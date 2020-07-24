«Жанну надо было лечить, а он дом решил покупать»: отец Фриске о Шепелеве

Пресненский районный суд Москвы принял сторону Владимира и Ольги Фриске, которые требовали от Дмитрия Шепелева выплатить им 7 миллионов рублей. Теперь он обязан передать им эти деньги и покрыть расходы по оплате госпошлины — это треть от суммы, которую чета Фриске заплатила в деле о пропавших деньгах «Русфонда», собранных на лечение их дочери. Но останавливаться на одной победе в суде отец Фриске не намерен, пишет KP.RU.

В интервью Владимир Фриске заявил, что подготовил еще несколько исков, судиться по которым намерен с Дмитрием Шепелевым. Он заявил о желании вернуть личные средства покойной певицы Жанны Фриске — ее семья давно обвиняет Шепелева в том, что он их украл, пользуясь тяжелым состоянием Фриске во время лечения от онкологии.

«Когда Жанна заболела доверенность на ее счета была только у Шепелева», — утверждает Владимир Фриске и называет суммы от пяти до 15 миллионов рублей, пропавших со счетов дочери.

Родители Фриске считают, что Жанна во время прохождения лечения в США, Германии, Китае и России могла не всегда понимать, что происходит.

«Ей кололи морфий, — вспоминает отец время, когда он не мог увезти дочь на лечение в немецкую клинику, потому что она не перенесла бы перелет. — Жанну надо было лечить, а он дом решил покупать».

Речь идет о загородном доме, приобретенном на имя Жанны Фриске при ее жизни. Владимир Фриске считает, что дом целиком куплен на ее деньги, так что доля там принадлежит ее родителям. Кроме того, уже не первый год продолжается спор о доле в доме Шепелева, стоимость которой, тот родителям гражданской супруги не вернул.

Когда Владимира и Ольгу Фриске обвинили в растрате части средств, собранных на лечение их дочери, они не смогли доказать своей невиновности. Именно так они лишились собственной доли в особняке, выставив ее торги, где ее купил Дмитрий Шепелев.

Владимир Шепелев не собирается церемониться с отцом своего внука, хотя это может осложнить попытки увидеться с маленьким Платоном.

«Жалеть Шепелева я больше не буду», — решительно заявил он.

5-tv.ru писал, что Дмитрий Шепелев недавно сменил место работы и перешел на новый телеканал.