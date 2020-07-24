На днях известный американский предприниматель и изобретатель Илон Маск объявил, что 28 августа проведет презентацию компании Neuralink, планирующей заниматься разработкой технологий чипизации. В частности, он заметил, что первым продуктом вполне может стать некий гаджет для прослушивания музыки, способный поставлять звук сразу в мозг человека.

В сети тут же вспыхнули споры: поклонники Маска уверяли, что с удовольствием вживили бы себе подобный чип, другие опасались, что это — «оружие массового порабощения». Чтобы развеять мифы и слухи, 5-tv.ru обратился за комментарием к профессору, главному неврологу комитета здравоохранения Санкт-Петербурга Игорю Вознюку.

Эксперт сразу же отметил, что «необычные наушники» Илону Маска не являются каким-то сверхоткрытием. Более того, в настоящее время существует огромное множество вариантов кибернетических организмов. Так, к примеру, давно известны сочетания биологических объектов и электронных микросхем с электростимуляцией определенных клеток мозга, которые позволяют лучше двигаться и слышать.

При этом, если говорить о пользе конкретного проекта Маска, то на данном этапе возникают некоторые сомнения. По словам медика, само по себе влияние музыки на человека достаточно разнообразно. Классическая — способствует умиротворению, стабилизации нервной системы, иная — может вызвать паническую атаку или даже агрессию, направленную на самого себя. Иначе говоря — довести до суицида.

«Неизвестно, что там планируется у Маска. Модальность воздействия может быть колоссальной: от умиротворения до самоуничтожения. Если это будет поставлено на какую-то систему, значит это может влиять на массовое сознание, поведение, массовую эмоционально-волевую сферу людей. Есть уверенность, что это возможно. Но нужно это или нет? Я не думаю, что с точки зрения биологической целесообразности это было бы нужно. А в чьих целях… Это всегда выгодно, скажем так», — подытожил Игорь Вознюк.

Ранее 5-tv.ru рассказал об успешном запуске американского корабля Crew Dragon, разработанного компанией Илона Маска.