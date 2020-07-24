КАМАЗ сбил двух женщин и ребенка на пешеходном переходе в Новороссийске
Страшное ДТП устроил 26-летний водитель.
Фото: www.globallookpress.com / Adrian C. Nitu
Грузовой автомобиль КАМАЗ сбил троих человек на пешеходном переходе в Новороссийские. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление ГИБДД по Краснодарскому краю.
Авария произошла на Мефодиевской улице. Грузовиком управлял 26-летний водитель. Он нарушил правила дорожного движения и совершил наезд на двух женщин и девятилетнего ребенка. Все они сейчас госпитализированы.
В данный момент дорожные полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия. На участке дороги, где произошло ДТП, ввели реверсивное движение.
Ранее 5-tv.ru сообщал о другой страшном ДТП: автобус со школьниками, ехавшими с ЕГЭ, влетел под КАМАЗ в Астраханской области. На видео с места происшествия можно оценить, какие повреждения получил автобус.
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