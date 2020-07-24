КАМАЗ сбил двух женщин и ребенка на пешеходном переходе в Новороссийске

Грузовой автомобиль КАМАЗ сбил троих человек на пешеходном переходе в Новороссийские. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление ГИБДД по Краснодарскому краю.

Авария произошла на Мефодиевской улице. Грузовиком управлял 26-летний водитель. Он нарушил правила дорожного движения и совершил наезд на двух женщин и девятилетнего ребенка. Все они сейчас госпитализированы.

В данный момент дорожные полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия. На участке дороги, где произошло ДТП, ввели реверсивное движение.

Ранее 5-tv.ru сообщал о другой страшном ДТП: автобус со школьниками, ехавшими с ЕГЭ, влетел под КАМАЗ в Астраханской области. На видео с места происшествия можно оценить, какие повреждения получил автобус.