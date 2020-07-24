Мама мальчика, выстрелившего подростку в глаз: «Ничего плохого не произошло»

Мама юного жителя Санкт-Петербурга, который выстрелил из пневматического пистолета в глаз старшему товарищу, заявила, что в произошедшей ситуации нет «ничего плохого». 5-tv.ru публикует видео с ее репликой.

«Я ничего говорить не буду. Ничего плохого не произошло», — ответила женщина на вопрос о том, откуда у ее сына взялся пневматический пистолет.

Подробности о происшествии 5-tv.ru рассказал охранник лицея, на детской площадке которого произошла стрельба. По его словам, сначала дети просто «играли-бегали». Внезапно один из ребят достал предмет, похожий на пистолет.

«По ногам стрелял. А потом, видимо, уже из-за кустов <…> выстрелил в другого своего, видимо, приятеля, как я понял. Вот тут в лицо и попало», – утверждает мужчина.

Как сообщал 5-tv.ru, ЧП произошло утром 24 июля на юго-западе Санкт-Петербурга. Между 12-летним и 14-летними подростками вспыхнула ссора, в ходе которой первый достал пневматический пистолет и выстрелил второму в глаз. Пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии. За его жизнь борются врачи. Полиция проводит проверку по факту происшествия.