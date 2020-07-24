Голая жена журналиста попала в кадр во время интервью — видео

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Алина Потёмкина
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Сам журналист назвал это забавное происшествие «утечкой ню».

Фото, видео: www.globallookpress.com / Christian Vorhofer; Instagram @fabioporchat

Бразильский журналист Фабио Порчат насмешил своих подписчиков в Instagram отрывком интервью с бывшим кандидатом в президенты страны Гилерме Булосом.

Во время серьезного разговора по видеосвязи нотку веселья в их беседу внесла супруга журналиста. Женщина попыталась незаметно пробежать за спиной мужа нагишом — на ней было только полотенце, обмотанное вокруг головы, очевидно, после душа. Хоть она и нагнулась так, чтобы быть максимально неприметной, ее трюк не удался. Сам Порчат не увидел супругу, но когда его собеседник прервал речь и начал смеяться, все понял и обратился к жене. Они перекинулись парой фраз, после чего политик и журналист начали хохотать. Продолжить разговор им уже не удалось.

«Утечка ню…» — подписал видео сам Порчат.

Подписчики журналиста были в восторге от ролика. Видео стремительно набирало просмотры — сейчас их больше миллиона! Люди отмечали живую реакцию на это мелкое недоразумение экс-кандидата в президенты.

«О Господи! Какая ненужная выдержка. Я хочу развод!»

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«Ребята, Булос не мог справиться с этим!» — писали люди.

Пользователям соцсетей за время самоизоляции запомнился и другой забавный случай с представителем СМИ. Как ранее писал 5-tv.ru, американский журналист вышел в эфир в пиджаке, но без штанов. Мужчина не ожидал, что камера захватит низ картинки.

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