Голая жена журналиста попала в кадр во время интервью — видео
Сам журналист назвал это забавное происшествие «утечкой ню».
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Christian Vorhofer; Instagram @fabioporchat
Бразильский журналист Фабио Порчат насмешил своих подписчиков в Instagram отрывком интервью с бывшим кандидатом в президенты страны Гилерме Булосом.
Во время серьезного разговора по видеосвязи нотку веселья в их беседу внесла супруга журналиста. Женщина попыталась незаметно пробежать за спиной мужа нагишом — на ней было только полотенце, обмотанное вокруг головы, очевидно, после душа. Хоть она и нагнулась так, чтобы быть максимально неприметной, ее трюк не удался. Сам Порчат не увидел супругу, но когда его собеседник прервал речь и начал смеяться, все понял и обратился к жене. Они перекинулись парой фраз, после чего политик и журналист начали хохотать. Продолжить разговор им уже не удалось.
«Утечка ню…» — подписал видео сам Порчат.
Подписчики журналиста были в восторге от ролика. Видео стремительно набирало просмотры — сейчас их больше миллиона! Люди отмечали живую реакцию на это мелкое недоразумение экс-кандидата в президенты.
«О Господи! Какая ненужная выдержка. Я хочу развод!»
«Оскар за лучшее видео в карантине»
«Ребята, Булос не мог справиться с этим!» — писали люди.
Пользователям соцсетей за время самоизоляции запомнился и другой забавный случай с представителем СМИ. Как ранее писал 5-tv.ru, американский журналист вышел в эфир в пиджаке, но без штанов. Мужчина не ожидал, что камера захватит низ картинки.
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