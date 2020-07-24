«Втяни живот и щеки»: в сети спорят о похудении Насти Ивлеевой

|
Алиса Старжевская
288

Блогер за короткое время скинула больше десяти килограммов.

Фото, видео: Instagram @_agentgirl_

Блогер и ведущая Настя Ивлеева поделилась с поклонниками новыми снимками, где демонстрирует заметно осунувшуюся фигуру. Она выложила фото в социальной сети Instagram, вызвав бурные обсуждения в комментариях.

«Вот это фигура!»;

«Идеальная, точеная. Завидуйте молча, она не худая!» — защищали свою любимицу одни.

«Мне одной кажется, что Настя становится все худее и худее? Что с ней происходит?»;

«Фото называется „копируя Бузову“ — втяни живот и щеки», — критически подошли к вопросу другие.

Instagram @_agentgirl_, @bogdanov.ph

Как ей удалось так быстро похудеть, если она успела за время карантина даже немного поправиться, Ивлеева рассказала в разрозненных комментариях, пишет Starhit.ru. Оказалось, что ей было достаточно лишь отказаться от ужина и начать употреблять в пищу больше свежих овощей, хотя теперь она порой позволяет себе вольности.

Не всем подойдет такое питание, и Ивлеева, известная своим пренебрежительным отношением к людям с лишним весом, сейчас стала вести себя куда сдержаннее. Пользователи же сети, преимущественно, недовольны тем, как она теперь выглядит, и считают ее худобу нездоровой.

5-tv.ru писал, как учитель русского языка упрекнула Ивлееву в безграмотности.

Читайте также

+17° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 48%
71.60
0.64 83.10
0.91
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:28
Футболист Дмитрий Тарасов устроил пьяный дебош на борту самолета
17:24
Полиция задержала массовку сериала с Гошей Куценко во время съемок в Петербурге
17:21
Петербурженку избили и ограбили из-за детской ссоры — Видео
17:10
Технологии Neuralink Илона Маска — первый шаг к порабощению людей?
16:58
Настоящие тираны: ТОП-4 знаков зодиака, представители которых любят унижать людей
16:46
«Вся в вас!» — Марина Александрова показала лицо дочки

Сейчас читают

Как чувствует себя Юрий Антонов после тяжелой операции?
«Даром никому был не нужен»: прокомментировала Толстая первый брак Собчак
«Этой девушке 18 есть?» — Стройная как тростиночка Пугачева отожгла на танцполе

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок