«Втяни живот и щеки»: в сети спорят о похудении Насти Ивлеевой

Блогер и ведущая Настя Ивлеева поделилась с поклонниками новыми снимками, где демонстрирует заметно осунувшуюся фигуру. Она выложила фото в социальной сети Instagram, вызвав бурные обсуждения в комментариях.

«Вот это фигура!»;

«Идеальная, точеная. Завидуйте молча, она не худая!» — защищали свою любимицу одни.

«Мне одной кажется, что Настя становится все худее и худее? Что с ней происходит?»;

«Фото называется „копируя Бузову“ — втяни живот и щеки», — критически подошли к вопросу другие.

Instagram @_agentgirl_, @bogdanov.ph

Как ей удалось так быстро похудеть, если она успела за время карантина даже немного поправиться, Ивлеева рассказала в разрозненных комментариях, пишет Starhit.ru. Оказалось, что ей было достаточно лишь отказаться от ужина и начать употреблять в пищу больше свежих овощей, хотя теперь она порой позволяет себе вольности.

Не всем подойдет такое питание, и Ивлеева, известная своим пренебрежительным отношением к людям с лишним весом, сейчас стала вести себя куда сдержаннее. Пользователи же сети, преимущественно, недовольны тем, как она теперь выглядит, и считают ее худобу нездоровой.

5-tv.ru писал, как учитель русского языка упрекнула Ивлееву в безграмотности.