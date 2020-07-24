«Втяни живот и щеки»: в сети спорят о похудении Насти Ивлеевой
Блогер за короткое время скинула больше десяти килограммов.
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Фото, видео: Instagram @_agentgirl_
Блогер и ведущая Настя Ивлеева поделилась с поклонниками новыми снимками, где демонстрирует заметно осунувшуюся фигуру. Она выложила фото в социальной сети Instagram, вызвав бурные обсуждения в комментариях.
«Вот это фигура!»;
«Идеальная, точеная. Завидуйте молча, она не худая!» — защищали свою любимицу одни.
«Мне одной кажется, что Настя становится все худее и худее? Что с ней происходит?»;
«Фото называется „копируя Бузову“ — втяни живот и щеки», — критически подошли к вопросу другие.
Как ей удалось так быстро похудеть, если она успела за время карантина даже немного поправиться, Ивлеева рассказала в разрозненных комментариях, пишет Starhit.ru. Оказалось, что ей было достаточно лишь отказаться от ужина и начать употреблять в пищу больше свежих овощей, хотя теперь она порой позволяет себе вольности.
Не всем подойдет такое питание, и Ивлеева, известная своим пренебрежительным отношением к людям с лишним весом, сейчас стала вести себя куда сдержаннее. Пользователи же сети, преимущественно, недовольны тем, как она теперь выглядит, и считают ее худобу нездоровой.
5-tv.ru писал, как учитель русского языка упрекнула Ивлееву в безграмотности.
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