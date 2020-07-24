В Алтайском крае пожарная машина врезалась в товарняк — Видео

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Алиса Старжевская
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Происшествие произошло на перегоне Озерки — Цаплино Западно-Сибирской железной дороги.

Фото, видео: ВКонтакте @clayshooting, @barneos22

Пожарная машина в Алтайском крае врезалась в товарный электровоз в районе перегона Озерки-Цаплино. Пожарные ехали на срочный вызов, когда их автомобиль на полном ходу врезался в движущийся поезд, пишет сайт сообщества Barnaul22.

Момент столкновения попал на видео, где видно, что машина не затормозила, когда неслась на движущийся состав. По первоначальным данным полиции и сотрудников МЧС, у машины могли отказать тормоза.

В результате происшествия скончался один человек, еще трое получили травмы различной степени тяжести и попали в больницу. Машина восстановлению не подлежит. Два вагона поезда при столкновении сошли с путей.

Ранее 5-tv.ru писал про поезд, протаранивший автобус с паломниками в Пакистане.

В Алтайском крае пожарная машина врезалась в товарняк — Видео

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