Пожарная машина в Алтайском крае врезалась в товарный электровоз в районе перегона Озерки-Цаплино. Пожарные ехали на срочный вызов, когда их автомобиль на полном ходу врезался в движущийся поезд, пишет сайт сообщества Barnaul22.

Момент столкновения попал на видео, где видно, что машина не затормозила, когда неслась на движущийся состав. По первоначальным данным полиции и сотрудников МЧС, у машины могли отказать тормоза.

В результате происшествия скончался один человек, еще трое получили травмы различной степени тяжести и попали в больницу. Машина восстановлению не подлежит. Два вагона поезда при столкновении сошли с путей.

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