В Алтайском крае пожарная машина врезалась в товарняк — Видео
Происшествие произошло на перегоне Озерки — Цаплино Западно-Сибирской железной дороги.
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Фото, видео: ВКонтакте @clayshooting, @barneos22
Пожарная машина в Алтайском крае врезалась в товарный электровоз в районе перегона Озерки-Цаплино. Пожарные ехали на срочный вызов, когда их автомобиль на полном ходу врезался в движущийся поезд, пишет сайт сообщества Barnaul22.
Момент столкновения попал на видео, где видно, что машина не затормозила, когда неслась на движущийся состав. По первоначальным данным полиции и сотрудников МЧС, у машины могли отказать тормоза.
В результате происшествия скончался один человек, еще трое получили травмы различной степени тяжести и попали в больницу. Машина восстановлению не подлежит. Два вагона поезда при столкновении сошли с путей.
Ранее 5-tv.ru писал про поезд, протаранивший автобус с паломниками в Пакистане.
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