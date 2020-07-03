Жуткие кадры: поезд протаранил автобус с паломниками в Пакистане

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Виктория Андреева
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По предварительным данным, в результате столкновения скончались 19 человек.

Фото, видео: www.globallookpress.com © Abhisek Saha, Twitter @AamirAliNoonar2, @mssirsa

Поезд протаранил пассажирский автобус в провинции Пенджаб на востоке Пакистана. Очевидцы публикуют жутки кадры с места трагедии в сети.

По информации Geo.tv, авария произошла днем 3 июля, на отрезке железнодорожных путей, не оборудованных специальным переездом. По предварительным данным, водитель автобуса допустил серьезное нарушение правил дорожного движения: не убедившись в отсутствии состава на путях, пытался быстро переправиться на противоположную сторону.

В результате аварии погибли, по меньшей мере, 19 паломников-сикхов. Остальные пострадавшие доставлены в больницу для оказания квалифицированной помощи. Их число уточняется.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что известный блогер попал в серьезное ДТП в Петербурге. 

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