Жуткие кадры: поезд протаранил автобус с паломниками в Пакистане
По предварительным данным, в результате столкновения скончались 19 человек.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © Abhisek Saha, Twitter @AamirAliNoonar2, @mssirsa
Поезд протаранил пассажирский автобус в провинции Пенджаб на востоке Пакистана. Очевидцы публикуют жутки кадры с места трагедии в сети.
По информации Geo.tv, авария произошла днем 3 июля, на отрезке железнодорожных путей, не оборудованных специальным переездом. По предварительным данным, водитель автобуса допустил серьезное нарушение правил дорожного движения: не убедившись в отсутствии состава на путях, пытался быстро переправиться на противоположную сторону.
В результате аварии погибли, по меньшей мере, 19 паломников-сикхов. Остальные пострадавшие доставлены в больницу для оказания квалифицированной помощи. Их число уточняется.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что известный блогер попал в серьезное ДТП в Петербурге.
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